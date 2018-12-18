أفضل 10 مواقع لمشاهدة الألعاب النارية ليلة رأس السنة في دبي

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تشع دبي كل ليلة رأس سنة جديدة بالحياة والجمال، ولن يكون العام المقبل استثناء، إذ ستقدم هذه المدينة المذهلة العشرات من الاحتفالات والعروض المنتشرة في كل مكان، للراغبين في مشاهدة الألعاب النارية الخلّابة التي ستضيء السماء بألوانها، أو الاستمتاع بحفلات حيّة مع أشهر الفنانين العالميين، وغيرها من الأنشطة.

وفي ما يلي أبرز المواقع والأماكن في دبي لمشاهدة الألعاب النارية ليلة رأس السنة:

برج خليفة

تستعد شركة إعمار لتنظيم حدث استثنائي ومبهر في احتفالات العام الجديد، يتضمن العديد من العناصر الجديدة المذهلة، إضافة إلى عودة عروض الألعاب النارية المنتظرة بناء على طلب الجمهور. وستشهد احتفالات العام 2019 في «وسط مدينة دبي» أنشطة متنوعة في أماكن مختلفة تتضمن «برج خليفة»، إضافة إلى العروض المائية والموسيقية الساحرة التي تقدمها نافورة دبي. ويتم إعداد وإنتاج العرض من قبل فريق من الخبراء العالميين المتخصّصين.

حديقة البرج وسوق البحار

تترامى حديقة البرج على مساحة 11 ألفاً و300 متر مربع، وتكوّن جزيرة صغيرة تتوسط الموقع النابض لقلب دبي «داون تاون»، وهي معدة لتستوعب آلاف الزوّار، إذ يمنحها مركزها الاستراتيجي المميز إطلالة رائعة على كل من برج خليفة ونافورة دبي، فيما يقع سوق البحار بالقرب من «دبي مول»، ويُعد وجهة عصرية لتناول الطعام، ويوفر مجموعة من المطاعم المُطلّة على منطقة العروض في برج خليفة.

«سيتي ووك»

توفر منطقة التسوق العصرية «سيتي ووك» موقعاً مثالياً لمشاهدة عروض الألعاب النارية في برج خليفة، كما أنها تضم أيضاً العديد من المطاعم والمراكز الترفيهية التي تضمن لك قضاء أروع الأوقات استعداداً لاستقبال السنة الجديدة.

قناة دبي المائية

تُعد قناة دبي المائية أحدث المعالم الجاذبة في الإمارة، حيث تشكل موقعاً شعبياً لمشاهدة العروض، وتعد هذه الواجهة المائية الممتدة على طول 3.2 كيلومترات مكاناً مثالياً للقاء العائلات والأصدقاء على جانبي المجرى المائي.

شارع الشيخ زايد

تضم منطقة شارع الشيخ زايد فنادق شاهقة وأسطحاً مطلة على برج خليفة، كما أن منطقة الخليج التجاري، التي تشمل مباني شاهقة، والمتاخمة لـ«وسط مدينة دبي»، توفر إطلالة رائعة على الحدث، ويشكل عدد من الفنادق مثل «جي دبليو ماريوت ماركي»، مواقع مثالية لمشاهدة العروض.

شاطئ جميرا

يوفر السوق التقليدي في مدينة جميرا، بجوار برج العرب، مجموعة كبيرة من المساحات المفتوحة، إذ تتسنى لك مشاهدة عروض الألعاب النارية في منطقة شاطئ جميرا، ونظراً لمجاورته برج العرب، لا شك أنّ خطّ دبي الشاطئي ومنطقة «كايت بيتش» سيشهدان إقبالاً كثيفاً من المرتادين، كما توفر منطقة أبراج بحيرات جميرا خيارات مع بعض الإطلالات الرائعة لمشاهدة عروض الألعاب النارية.

نخلة جميرا

يشكل الممرّ الخشبي الذي يبلغ طوله 11 كيلومتراً على هلال نخلة جميرا المكان المثالي لمشاهدة العروض ليلة رأس السنة، حيث يمتد المسار على طول الطريق من فندق «وان آند أونلي النخلة»، وحتى الطرف الآخر، ويضمّ مواقع عدة، حيث يمكن للزوار مشاهدة عروض الألعاب النارية في «أتلانتس» و«برج خليفة».

«فستيفال سيتي»

سيتاح للمتسوّقين والعائلات والأصدقاء فرصة قيّمة لاستقبال العام الجديد من خلال أمسية ترفيهية رائعة ومتواصلة في «دبي فستيفال سيتي»، تشمل تقديم أربعة عروض مذهلة للألعاب النارية التي ستزيّن قبّة السماء خلال الأمسية، واستضافة فرقة موسيقية بمشاركة المغنية الأسترالية الشهيرة كاتي إيلي جاكسون.

أتلانتس النخلة

لا يوجد خيار أفضل من «أتلانتس النخلة دبي» للاحتفال بالسنة الجديدة 2019، لتبدأ بصنع تقاليد خاصة بك، فهناك كل ما يجعل من هذه المناسبة حدثاً رائعاً، حيث عروض الألعاب النارية الشهيرة والولائم الغنية بأشهى المأكولات والعروض الترفيهية المباشرة.

فنادق النخلة

تتميّز فنادق عدة على النخلة بما فيها «أنانتارا»، و«كمبينسكي»، و«جميرا زعبيل سراي»، و«ريكسوس» و«والدورف أستوريا» بإطلالة خلابة على عروض الألعاب النارية، كما ستستضيف احتفالات خاصة بليلة رأس السنة، حيث توفر هذه الفنادق العديد من الأنشطة والفعاليات.