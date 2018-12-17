241 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 241 مليون درهم.

وشهدت الدائرة أمس، تسجيل 91 مبايعة بقيمة 153 مليون درهم، منها 11 مبايعة لأراضٍ بقيمة 51 مليون درهم، و80 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 102 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 88 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة «ورسان الرابعة»، يليها مبايعة بقيمة خمسة ملايين درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، ومبايعة بقيمة أربعة ملايين درهم في المنطقة نفسها. وتصدرت «وادي الصفا 3» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت سبع مبايعات بقيمة ثمانية ملايين درهم، يليها منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة 13 مليون درهم، وثالثة في منطقة «الثنية الرابعة» بتسجيلها مبايعة بقيمة أربعة ملايين درهم.

أمّا في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة ثلاثة ملايين درهم في منطقة «وادي الصفا 3» كأهم المبايعات، يليها مبايعة بقيمة ثلاثة ملايين درهم في منطقة «برج خليفة»، وأخيراً مبايعة بقيمة ثلاثة ملايين درهم في منطقة «الخيران الأولى».

وتصدرت «ند حصة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت ست مبايعات بقيمة أربعة ملايين درهم.