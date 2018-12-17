اليوم.. بدء حظر تداولات المطّلعين في الأسواق المالية

المصدر: أبوظبي - وام

تبدأ اعتباراً من اليوم، عملية حظر تداول المطّلعين في الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، وذلك التزاماً بالأنظمة المطبقة بهذا الخصوص.

وطالب سوقا أبوظبي ودبي الماليان الشركات المساهمة المدرجة وشركات الوساطة العاملة، بتطبيق قرار الحظر إلى حين الانتهاء من الإعلان عن البيانات المالية للربع الرابع من عام 2018، التي من المقرر أن تبدأ مطلع يناير 2019.

ويأتي قرار الأسواق المالية، حظر تداولات المطلعين، استناداً إلى أحكام المادة (14) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، من قرار هيئة الاوراق المالية والسلع رقم (1) لسنة 2001.

وتنص المادة (14) من النظام الصادر عن الهيئة، على حظر تداولات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام، أو أي من الموظفين المطلعين على البيانات الجوهرية للشركة، بنفسه أو لحسابه، بواسطة الغير، أو بأي صفة أخرى لحساب غيره، في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم، أو التابعة، أو الشقيقة، أو الحليفة لتلك الشركة، إذا كانت أي من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق.

وبموجب النظام، يحظر تداول المطّلعين قبل 15 يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية، أو النصف السنوية، أو السنوية، وإلى حين الإفصاح عن البيانات المالية.

كذلك، فإن عملية الحظر تتم قبل 10 أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر في سعـر السهم صعوداً أو هبوطاً، إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.