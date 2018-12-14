3 دراهم زيادة في سعر غرام الذهب خلال أسبوعين

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

سجلت أسعار الذهب زيادات جديدة، أمس، راوحت بين 25 و50 فلساً للغرام من مختلف العيارات، وذلك مقارنة مع أسعارها خلال نهاية الأسبوع الماضي، بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة، فيما بلغ إجمالي الزيادات السعرية خلال الأسبوعين الماضيين ثلاثة دراهم للغرام.

إلى ذلك، قال مسؤولو محال لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن استمرار ارتفاع أسعار الذهب للأسبوع الثاني على التوالي زاد من إقبال المتعاملين على بيع السبائك والعملات الذهبية للمتاجر، فيما شهدت مبيعات المشغولات الجديدة بطئاً في الطلب مع ترقب معظم المتعاملين تراجعاً في الأسعار حتى يتمكنوا من الشراء.

وتفصيلاً، قال مدير محل «مجوهرات السندر داس زفيري»، ساني إس فيرفاني، إن «الارتفاعات السعرية الجديدة للذهب، تسببت في هدوء الطلب على المشغولات والمجوهرات الجديدة، مع انتظار عدد من المتعاملين تسجيل الأسعار معدلات تراجع مناسبة للشراء»، مشيراً إلى أنه «في الوقت نفسه شهدت بعض منافذ البيع نشاطاً في إقبال متعاملين على بيع السبائك والعملات الذهبية، للاستفادة من الحدود السعرية المرتفعة».

وتوقع فيرفاني أن «تشهد أسواق الذهب المحلية تحسناً في مبيعات المجوهرات والمشغولات خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب موسم الاحتفالات بعيدي الميلاد ورأس السنة، واللذين عادة ما يشهدان إقبالاً من متعاملين من مختلف الجنسيات لشراء الهدايا».

من جهته، أفاد مسؤول المبيعات في محل «ناشونال للمجوهرات»، أونيل سوني، بأن «استمرار أسعار الذهب بالارتفاع، وبلوغها مؤشرات تعد الأعلى منذ أكثر من 10 أسابيع، انعكس إيجاباً على زيادة معدلات إقبال عدد من المتعاملين على إعادة بيع السبائك والعملات للاستفادة من الأسعار المرتفعة للذهب، بينما تأثرت مبيعات المشغولات الجديدة سلباً، حيث سيطرت على الأسواق حالة من البطء في الطلب على تلك المنتجات».

ولفت سوني، إلى أن «اقتراب موسم الأعياد ومهرجان دبي للتسوق ربما يكونان من أبرز العوامل التي ستسهم في زيادة الطلب على المشغولات والمجوهرات خلال الأيام المقبلة».

بدوره، ذكر مدير شركة «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن «المتاجر شهدت خلال الأيام القليلة الماضية معدلات إقبال مرتفعة من متعاملين على بيع سبائك وعملات ذهبية وذلك تأثراً باستمرار معدلات الأسعار عند معدلات مرتفعة». لكنه أشار إلى أن «مبيعات المشغولات الذهبية شهدت حالة من الهدوء، مع انتظار معظم المتعاملين لعودة الأسعار للانخفاضات حتى يتمكنوا من شراء هدايا المناسبات المختلفة، لاسيما مع اقتراب موسم للعطلات والأعياد مع نهاية العام الجاري».

أسعار العيارات

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 150.75 درهماً، أمس، بارتفاع قدره 50 فلساً، مقارنة بأسعاره خلال الأسبوع الماضي، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 141.5 درهماً، بزيادة قيمتها 50 فلساً أيضاً.

ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 135 درهماً، بزيادة بلغت 25 فلساً، بينما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 115.75 درهماً، بارتفاع 25 فلساً.