«إعمار» تطلق عمليات تطوير أعمالها في الصين

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

باشرت «شركة إعمار العقارية»، عمليات تطوير أعمالها في الصين، وذلك عقب إعلان الشركة في يوليو الماضي عن توسعها نحو الصين، بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى دولة الإمارات.

وأفادت «إعمار» في بيان أمس، بأنها وظفت فريقاً من خبراء تطوير الأعمال الصينيين، كما بدأت بتصميم وتجهيز مكتبين فخمين في منطقة الأعمال المركزية في كل من بكين وشنغهاي.

وإضافة إلى الترويج لدولة الإمارات ودبي تحديداً، كوجهة استثمارية عالية النمو، فإن صالتي عرض «إعمار» في المدينتين الصينيتين تعرضان أسلوب الحياة الفاخر ومشروعات التسوق والضيافة في دبي مثل «دبي مول»، و«العنوان للفنادق والمنتجعات»، إضافة إلى الوجهات السياحية مثل «برج خليفة» و«دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية». كما تسلط صالتا العرض، الضوء على الفرص التعليمية الدولية المتنوعة التي توفرها الإمارات.

وكشفت «إعمار» أنها تعمل أيضاً على توسيع نطاق انتشار علامتها التجارية الفاخرة للفنادق والشقق الفندقية «العنوان للفنادق والمنتجعات» إلى الصين، إذ ستفتتح فنادق «العنوان» في المدن الصينية الرئيسة، استناداً إلى الشعبية الواسعة التي تتمتع بها هذه العلامة التجارية بين السياح الصينيين، لافتة إلى أن فنادق «إعمار» في دبي من الخيارات المفضلة لدى الزوار الصينيين.