407 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 407 ملايين درهم.

وأفادت الدائرة في بيان، بتسجيل 164 مبايعة بقيمة 257 مليون درهم، منها 13 مبايعة لأراض بقيمة 49 مليون درهم، و151 مبايعة لشقق وفلل بنحو 208 ملايين درهم، فيما سجلت الرهونات 150 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الممزر تلتها مبايعة بـ11 مليون درهم في منطقة المركاض، ثم مبايعة بخمسة ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت «اليفرة 2» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت أربع مبايعات بستة ملايين درهم، تلتها «سيح شعيب 1» بتسجيلها مبايعتين بنحو مليوني درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها مبايعة واحدة بأربعة ملايين درهم. وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعتين قيمة كل منهما خمسة ملايين درهم، الأولى في منطقة الخليج التجاري، والثانية في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم.