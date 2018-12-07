إقبال على بيع السبائك والمشغولات المستعملة للاستفادة من ارتفاع الأسعار

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

سجلت أسعار الذهب ارتفاعات جديدة راوحت قيمتها بين 1.5 درهم ودرهمين للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق، بحسب الأسعار المعلنة في دبي والشارقة أمس.

وقال مسؤولو منافذ بيع مشغولات ذهبية لـ«الإمارات اليوم»، إن منافذ البيع شهدت، أخيراً، معدلات إقبال ملحوظة من متعاملين على بيع مشغولاتهم المستعملة والسبائك، في محاولة للاستفادة من ارتفاع الأسعار والحصول على سيولة مالية لاحتياجاتهم، فيما شهدت مبيعات المشغولات الجديدة مؤشرات طلب محدودة، أخيراً، وتَركز جزء كبير منها في مشتريات السائحين.

أسعار الذهب

وتفصيلاً، سجلت أسعار الذهب، أمس، زيادات راوحت قيمتها بين 1.5 درهم ودرهمين للغرام من مختلف العيارات. وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 150.25 درهماً، بارتفاع درهمين، مقارنة بأسعاره في الأسبوع السابق، كما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 141.25 درهماً، بزيادة درهمين، ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 134.75 درهماً، بارتفاع بلغ 1.75 درهم. ووصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 115.5 درهماً، بزيادة 1.5 درهم.

الارتفاعات السعرية

بدوره، قال مسؤول المبيعات في محل «مجوهرات الميزان»، خالد علي، إن «الارتفاعات السعرية التي سجلها الذهب، أخيراً، دعمت إقبال متعاملين لإعادة بيع مشغولاتهم المستعملة للاستفادة من الزيادة السعرية، في الحصول على سيولة مالية لسداد مستلزماتهم المعيشية، أو لشراء احتياجات تتعلق بموسم العطلات والسفر بنهاية شهر ديسمبر الجاري»، لافتاً إلى أن «مبيعات المشغولات الجديدة شهدت معدلات طلب محدودة، تركز معظمها في المشغولات من عيار 18 قيراطاً وبقطع صغيرة منخفضة الوزن».

من جهته، أوضح مسؤول المبيعات في محل «ريجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، أن «مبيعات المشغولات الجديدة شهدت حالة من الهدوء والطلب المحدود أخيراً، وذلك بعد حالة الانتعاش وارتفاع المبيعات التي شهدتها خلال عطلة اليوم الوطني، وتركزت معدلات الإقبال فيها على المواطنين والمقيمين»، مشيراً إلى أن «زيادات أسعار الذهب، أخيراً، قللت من الطلب على مشتريات المشغولات الجديدة، فيما رفعت من جانب آخر إقبال متعاملين على بيع مشغولاتهم المستعملة أو السبائك والعملات للمتاجر، للاستفادة من الفروق السعرية».

بيع السبائك

وأضاف أن «حركة بيع السبائك والعملات جاءت بنسب أقل من بيع المتعاملين للمشغولات المستعملة».

وأشار مدير محل «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إلى أن «الأسواق شهدت خلال الفترة الأخيرة معدلات إقبال من المتعاملين، سواء للاستفسار أو لبيع السبائك والمشغولات المستعملة للمتاجر، وذلك للاستفادة من الزيادات السعرية أخيراً، التي تعد في حدودها الأعلى منذ ما يتجاوز سبعة أسابيع»، مبيناً أن «مبيعات المشغولات الجديدة شهدت هدوءً، وذلك في أعقاب حالة انتعاش المبيعات خلال عطلة اليوم الوطني الأخيرة».

وأضاف أن «الطلب على المشغولات الجديدة يتركز في عيار 18 قيراطاً، الذي يتسم بأنه من العيارات الأقل سعراً والأكثر تنوعاً في أشكال المصنعية والنقوش، فيما استأثر السائحون بحصص كبيرة من مبيعات هدايا المشغولات الجديدة».