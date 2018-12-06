«ماجد الفطيم» تطلق «كارفور بحري» في دبي

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أطلقت شركة ماجد الفطيم، المتخصّصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، أول متجر بحري لـ«كارفور»، قبالة شواطئ دبي.

وأفادت الشركة خلال مؤتمر صحافي في دبي، أمس، أن المنصة التي تحمل اسم «أكوا بود» ترسو في عرض البحر على مدار ستة أيام في الأسبوع، بدءاً من الساعة الـ10 صباحاً حتى الساعة السادسة مساء، وحسب الأحوال الجوية، وذلك لتلبية احتياجات روّاد اليخوت والشواطئ ومحبي رياضة الدراجات المائية، إذ يمكنها توصيل الطلبات إلى رواد شواطئ «كايت بييتش» و«الجميرا» و«الصفوح».

وذكرت الشركة أن عدد أنواع المنتجات المتوافرة في المتجر يتجاوز 300 نوع، وتشمل الوجبات الخفيفة والمأكولات والمشروبات ومنتجات العناية الشخصية وبعض الأدوية التي لا تتطلب استشارة طبية.

وبيّنت أنه يمكن لرواد الدراجات المائية الوصول إلى منصة «أكوا بود» لشراء طلباتهم من خلال نافذة مخصصة، كما يمكن لرواد الشاطئ الاستفادة من هذه الخدمة، من خلال الإبحار إلى المنصة في قارب صغير، فيما يمكن للمستهلكين الموجودين في قوارب ويخوت كبيرة في المناطق والشواطئ المحددة، الطلب من خلال الاتصال عبر الهاتف، وطلب ما يريدون ثم يقوم قارب خاص بتسليمها في غضون 45 دقيقة من موعد تسجيل الطلب.

وقال الرئيس التنفيذي لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»، هاني ويس، إن «المتجر البحري يمثل أول تجربة من نوعها في العالم والأولى لـ(كارفور) ولقطاع التجزئة بشكل عام»، مشيراً إلى أن «فكرة المتجر تعد ابتكاراً قائماً على استراتيجية عمل واضحة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في الإمارات مدير إدارة التميز لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»، ميغيل بوفيدانو، إن «شواطئ دبي تجد إقبالاً من ملايين المرتادين كل عام، ولذلك أصبحت الخطوة الطبيعية تلبية احتياجات عملائنا لمنتجات مختارة في مواقع لا يتوافر فيها هذا النوع من الخدمات».

وأوضح بوفيدانو أن «المتجر سيسهم في المحافظة على المياه نظيفة في شواطئ دبي من خلال (نظام مدمج) موصول بالجزء الخارجي من القارب، يقوم بشفط النفايات العائمة إلى مستوعب خاص ليتم التخلص منها بطريقة صحيحة تحافظ على البيئة بمجرد وصولها إلى الشاطئ».

300

نوع من المنتجات المتنوّعة يوفرها المتجر العائم.