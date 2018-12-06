122.2 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية خلال 9 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي، بأن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية عبر منافذ الإمارة، ارتفعت لتصل إلى 122.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 116.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2017، بنسبة ارتفاع بلغت 5.2%.

وأرجع المركز، في تقرير أصدره أمس، ارتفاع حجم التجارة السلعية الخارجية للإمارة إلى الارتفاع في قيمة كل من المعاد تصديره بنسبة 17.8% ليصل إلى 18.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقابل 15.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2017، بجانب ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 15.3% لتصل إلى 18.3 مليار درهم مقابل 15.9 مليار درهم في الفترة ذاتها عام 2017، فضلاً عن ارتفاع الواردات بنسبة1.1% لتصل الى 85.5 مليار درهم مقابل 84.5 مليار درهم خلال فترة المقارنة.

ووفقاً للمركز، تصدرت السلع الإنتاجية صادرات أبوظبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، حيث حققت ارتفاعاً بنسبة 117.2%، تلتها وقود وزيوت التشحيم التي ارتفعت صادراتها بنسبة 115.4%، ثم صادرات معدات النقل بنسبة 20%، بينما تصدرت معدات النقل السلع المعاد تصديرها حيث ارتفعت بنسبة 51.2%، تلتها السلع الاستهلاكية بنسبة 28.5%، ثم وقود وزيوت التشحيم التي ارتفعت بنسبة 22.2%.

في حين حققت الواردات من وقود وزيوت التشحيم ارتفاعاً بنسبة 37.5%، وحققت الواردات من السلع الاستهلاكية ارتفاعاً بنسبة 22.5%، بينما انخفضت الواردات من السلع الإنتاجية بنسبة 23.2%.

وذكر المركز، أن السعودية تصدرت الدول المستقبلة لصادرات أبوظبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تلتها الصين ثم الهند، فيما تصدرت الكويت تلتها السعودية والصين الدول المعاد التصدير إليها من الإمارة، بينما جاءت الولايات المتحدة ثم السعودية ثم اليابان كأهم الدول التي تستورد منها أبوظبي.

- ارتفاع قيمة المعاد تصديره بنسبة 17.8% ليصل إلى 18.4 مليار درهم.