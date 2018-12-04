مواطنة إماراتية تصمّم الزي الرسمي لفريق إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فازت مصممة الأزياء الإماراتية لطيفة القرق في مسابقة تصميم الزي الرسمي لأكثر من 30 ألف موظف ومتطوع في إكسبو 2020 دبي، لتحظى بفرصة ثمينة للكشف عن إبداعاتها الفنية الأنيقة والمستدامة للعالم خلال أول إكسبو دولي يُنظّم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وفازت المصممة التي أسست علامة الأزياء "تويستد رووتس"، عقب منافسة جمعتها باثنتين من دور الأزياء التي ترشحت للنهائيات، حيث تم استعراض تصاميم دور الأزياء الإماراتية الثلاث في حفل خاص أقيم بمركز المتطوعين الذي تم افتتاحه أخيراً في موقع إكسبو 2020 دبي.

وستعمل لطيفة القرق عن كثب مع فريق إكسبو 2020 دبي لتجهيز الزي الرسمي الذي سيرتديه موظفو إكسبو 2020 دبي ومتطوعوه لدى استقبالهم ملايين الزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم لحضور هذا الحدث الدولي الذي يمثل مهرجانا عالميا للابتكار يمتد على مدار ستة أشهر من 20 أكتوبر 2020 حتى 10 أبريل 2021.

وقالت لطيفة القرق "يشرفني أن أشارك في هذه المسابقة، وأنا سعيدة للغاية بفوزي بها لأرى حلمي حقيقة ملموسة على أرض الواقع. فمنذ فوز دبي باستضافة إكسبو 2020 دبي، شعرت بواجب مشاركتي في هذا الإنجاز الوطني التاريخي، واخترت خوض التحدي، ورغبت في ابتكار تصاميم إبداعية تتناغم فيها ثقافة وطني الغالي وسجله الحافل بالإنجازات".

وكانت مسابقة التصميم قد أُطلقت لتشجيع مجتمع الأزياء المحلي على الانخراط في الحدث الدولي ومنح المصممين الفرصة ليكونوا عنصراً رئيساً في الحدث الأكبر في العالم.

وتم تقييم المرشحين للفوز وفق معايير محددة تشمل العناصر المستوحاة من التراث الإماراتي، واستخدامها العملي، ومراعاتها للاستدامة، والمحافظة في الوقت ذاته على روح علامة إكسبو 2020 دبي.

وجرى تقييم المرشحين من قبل لجنة تحكيم ترأستها وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ريم إبراهيم الهاشمي، وضمت اللجنة أيضاً متطوعين وموظفين من مختلف أقسام إكسبو 2020 دبي، إلى جانب رئيس تحرير مجلة «فوغ» العربية، مانويل أرنوت، والعميد المؤسس لمعهد دبي للتصميم والابتكار ساس بروان، والرئيس التنفيذي لمجلس دبي للتصميم والأزياء جازية الظنحاني.

وقالت نائب رئيس الشؤون الثقافية في إكسبو 2020 دبي وعضو لجنة التحكيم الدكتورة حياة شمس الدين: "من المهم للغاية بالنسبة لنا أن يعبّر الزي الرسمي لفريق العمل والمتطوعين في إكسبو 2020 دبي عن القيم والثقافة الإماراتية الأصيلة، وأن يرمز في الآن ذاته إلى الإبداع والابتكار والتطور. وقد توصلت لجنة التحكيم بالإجماع إلى أن علامة "تويستد رووتس" نجحت بجمع هذه العناصر بأسلوب مبتكر وأنيق".

ويجمع مفهوم تصميم "تويستد رووتس" بطابعه العملي والمتواضع والمناسب الذي يمكن تمييزه بسهولة، بين الأصالة والمعاصرة ليقدم مزيجاً بين التقليدي والحديث، ويستوحي تصاميمه من السماء والنجوم والصحراء.

ويدمج المفهوم أيضا موضوع الاستدامة في إكسبو 2020 دبي عبر تشجيع الناس على التبرع بالأقمشة القديمة التي يمكن إعادة تدويرها واستخدامها في صناعة الزي الرسمي الجديد. وعلى سبيل المثال، يمكن إعادة تدوير أقمشة البوليستر القديمة لاستخدامها في نسج الياقات وأطراف الأكمام.

وأوضحت لطيفة: "كانت المنافسة التي خضتها رحلة مذهلة تعلمت فيها الكثير عن الإمارات وما يعنيه بالنسبة لنا استضافة الدورة المقبلة من هذا الحدث الدولي، إذ تمثل فرصة ثمينة لتعريف العالم بثقافتنا وتقاليدنا العريقة، وآمل أن تغمر مشاعر الفخر والاعتزاز كل من يرتدي هذا الزي الرسمي أثناء ترحيبه بالعالم في إكسبو 2020 دبي".

ويُتوقع أن يستقطب إكسبو 2020 دبي أكثر من 25 مليون زيارة، وأن يأتي نحو 70% من زواره من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ إكسبو الدولي.