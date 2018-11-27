3 طلاب من جامعة خليفة يفوزون بجائزة في مسابقة «هواوي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاز ثلاثة طلاب من جامعة خليفة، بجائزة الأكاديمية في التصفيات النهائية لمسابقة «هواوي» العالمية لتقنية المعلومات والاتصالات 2018، التي أقيمت في الصين، أخيراً.

وأفاد بيان صادر أمس، بأنه تم اختيار الفائزين بعد ثلاثة أشهر من المشاركة في الجولات التأهيلية التي شهدت مشاركة 10 دول.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للمشاركة في المسابقة من منطقة الشرق الأوسط 14 ألفاً و748 طالباً، تم اختيار 4915 طالباً منهم للمشاركة في الجولات التمهيدية.

ونجح 214 طالباً في الوصول إلى مرحلة التصفيات النهائية، حيث سافر 39 طالباً من 13 فريقاً إلى الصين، للمشاركة في مرحلة التصفيات العالمية.

واجتاز المشاركون اختبارات شديدة الانتقائية، وواجهوا عدداً من أصعب التحديات التي ترتبط بالحوسبة السحابية، والتبديل، والتوجيه، إضافة إلى الحلول والتقنيات الرئيسة الأخرى في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والمرتبطة بالتحول الرقمي.

وقال رئيس شركة «هواوي» الشرق الأوسط، تشارلز يانغ، إن «إعداد فريق من المواهب عالية المستوى في مجال تقنية المعلومات والاتصالات أصبح أحد عوامل النجاح للحكومات التي تسعى للتحول إلى الاقتصادات القائمة على المعرفة».