«تعاونية الاتحاد» ترصد 55 مليون درهم لخفض أسعار 30 ألف سلعة

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

كشفت «تعاونية الاتحاد» عن رصد مبلغ 55 مليون درهم لخفض أسعار 30 ألف سلعة، بنسب تراوح بين 20 و75%، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني للدولة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر «التعاونية» بمنطقة العوير بدبي، أمس، إن «تعاونية الاتحاد»، وفي إطار الاحتفال باليوم الوطني الـ47 للدولة، رصدت مبلغ 55 مليون درهم لإطلاق حملة ترويجية تشمل خفض أسعار نحو 30 ألف سلعة، وبنسب تخفيضات تراوح بين 20 و75%.

وأكّد أن حملة التخفيضات ستستمر فترة 47 يوماً وتبدأ في الفترة من 27 نوفمبر الجاري وحتى 12 يناير 2019، وذلك في حملة تخفيضات تعد الأطول على المستوى الإقليمي.

وأضاف أن «تعاونية الاتحاد» ستتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المستهلكين خلال آخر ثلاثة أيام من ديسمبر المقبل، بهدف تقديم تسهيلات إضافية للمستهلكين، ورصد مدى تأثير الضريبة على القوة الشرائية لهم.

ولفت إلى أن حملة التخفيضات تشمل كذلك طرح عروض على سلع إلكترونية بنسبة 75% في 27 نوفمبر الجاري، مشيراً إلى أن التخفيضات ستشمل سلعاً غذائية واستهلاكية أساسية.

وبيّن الفلاسي أن عروض الحملة ستشمل 47 فئة من المنتجات الغذائية وغير الغذائية من 47 دولة منشأ مختلفة، فضلاً عن منح جوائز وخصومات بشكل أسبوعي طوال فترة الحملة، إذ سيتم تقديم آلاف الجوائز والهدايا الى المتسوقين، مثل «دوّر واربح»، وبطاقات «الأفضل»، واربح 47 ألف نقطة تميز، وعربات منتجات «الاتحاد» الغذائية وغير الغذائية، وكوبونات مجانية، وخصومات للتسوق من مركزي «اتحاد مول»، و«البرشاء مول»، إضافة إلى بطاقات ألعاب مدينة الألعاب «كيديويل» التابعة لـ«تعاونية الاتحاد».

وأشار الفلاسي إلى أن «تعاونية الاتحاد» جهزت ثلاثة أفرع لها لتقديم عروض التخفيضات على مدار 24 ساعة، متوقعاً بيع أكثر من 100 مليون منتج خلال فترة التخفيضات.

وأوضح الفلاسي أن «تعاونية الاتحاد» رفعت مخصصات عروض التخفيضات لها خلال العام الجاري، لتصل إلى 168 مليون درهم منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مقارنة بـ48 مليون درهم خلال العام الماضي.

وكشف أن «التعاونية» تستعد لاطلاق منصة إلكترونية لبيع منتجاتها عبر الإنترنت، مطلع ديسمبر المقبل، وستوفر خدمات التوصيل، بداية في أسواق دبي والشارقة، فيما سيتم التوسع لاحقاً بأسواق الدولة، لافتاً إلى أن المنصة ستشمل 30 ألف منتَج خلال المراحل الأولية لها.