إصدار 1572 رخصة «تاجر» في دبي

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

كشفت اقتصادية دبي أن العدد الإجمالي لرخصة «تاجر»، منذ إطلاقها العام الماضي وحتى 15 نوفمبر الجاري، بلغ 1572 رخصة.

وأفادت اقتصادية دبي بأنها أصدرت 115 رخصة «تاجر» خلال أكتوبر الماضي وحده، لافتة إلى أن الجنسية الإماراتية استحوذت على 96 رخصة بنسبة 83.5%، تليها جنسيات: السعودية والبحرين والأردن، التي استحوذت على ثلاث رخص لكل منها، ثم جنسيات: مصر، وجزر القمر، والولايات المتحدة التي استحوذت على رخصتين لكل منها، فيما استحوذت جنسيات: الهند، وباكستان، وتنزانيا، وعُمان على رخصة واحدة لكل منها.

وبحسب الدائرة، استحوذت الإناث على 68 رخصة «تاجر» بنسبة 59%، مقابل 47 رخصة للذكور بنسبة 41%. وقالت مدير تطوير إجراءات الأعمال في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، ندى نادر، إن رخصة «تاجر»، المعروفة سابقاً باسم رخصة «التاجر الإلكتروني»، تعنى بترخيص المشروعات التجارية، التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت أن الرخصة تقدم العديد من المميزات، منها تعزيز ثقة المتعامل، وحماية الاسم التجاري، وتمكين صاحب المشروع من المشاركة في المعارض والمؤتمرات، فضلاً عن أنها تمكن من الاستفادة من العروض البنكية، والحصول على عضوية «غرفة دبي»، التي تسهل عملية الاستيراد والتصدير، وعرض المنتجات في المتاجر. وأكدت نادر أنه يمكن لصاحب المشروع، الحصول على الرخصة في دقائق من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، واتباع خطوات التسجيل من خلال بيانات الهوية، ومن ثم اختيار نوع النشاط، وتحديد مواقع مزاولة النشاط، وذكر اسم الحساب الذي تتم من خلاله عملية عرض المنتجات والخدمات.

• «رخصة (تاجر) تعنى بترخيص المشروعات التجارية، التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي».