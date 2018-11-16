أسعار الذهب تسجل انخفاضات تصل 1.5 درهم للغرام في أسبوع

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

سجلت أسعار الذهب، أمس، انخفاضات راوحت قيمتها بين درهم و1.5 درهم للغرام في مختلف العيارات، مقارنة بمؤشرات أسعارها خلال الأسبوع الماضي، وذلك وفقاً للمؤشرات المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 146.75 درهماً، بانخفاض بلغ 1.5 درهم، فيما سجل سعر الغرام من عيار 22 قيراطاً 137.75 درهماً، بتراجع قدره 1.25 درهم، بينما وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 131.5 درهماً، بانخفاض بلغ 1.25 درهم، في حين وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 112.75 درهماً، بتراجع بلغ درهماً واحداً.

وكانت أسعار الذهب شهدت انخفاضات بنسب طفيفة الأسبوع الماضي بقيمة 25 فلساً للغرام، بينما تراجعت في الأسبوع قبل الماضي بقيمة 75 فلساً، بما يجعل إجمالي الانخفاضات السعرية لغرام الذهب يصل إلى 2.5 درهم خلال ثلاثة أسابيع.

إلى ذلك، قال مدير شركة «مجوهرات حيات»، ديليب دهكان، إن «أسواق الذهب المحلية شهدت، أخيراً، تحسناً في الطلب على المشغولات بدعم من الانخفاضات السعرية الجديدة للذهب، إضافة إلى عمليات شراء من قبل مقيمين وزائرين من جنسيات دول آسيوية للذهب حالياً، مع توجه المتعاملين من تلك الجنسيات لشراء الهدايا من المشغولات بعد تراجع الأسعار، خصوصاً أن بعض الجنسيات تحتفل بمهرجان الأضواء (ديوالي) لفترة طويلة تصل إلى 10 أيام».

وأضاف دهكان أن «هناك عمليات محدودة على شراء السبائك الذهبية لأغراض الادخار أو الاستثمار، رغم تراجع الأسعار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية».