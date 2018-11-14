44.2 مليار درهم تجارة دبي الخارجية في المواد الغذائية خلال 6 أشهر

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أظهرت بيانات إحصائية صادرة عن دائرة جمارك دبي، أن قيمة تجارة دبي الخارجية في المواد الغذائية في النصف الأول من عام 2018 بلغت 44.24 مليار درهم، توزعت إلى واردات بقيمة 27.68 مليار درهم، وصادرات بقيمة 7.71 مليارات درهم، وإعادة التصدير بقيمة 8.84 مليارات درهم.

وأفادت «جمارك دبي» في بيان لها أمس، بمناسبة معرض «غلفود للتصنيع 2018»، الذي اختتمت فعالياته أخيراً، بأن تجارة دبي الخارجية في المواد الغذائية متنوعة، إذ يأتي الأرز في الصدارة بقيمة 2.43 مليار درهم، يليه الحليب بقيمة 2.13 مليار درهم، ثم السكر بقيمة 2.02 مليار درهم، والمكسرات بقيمة 1.71 مليار درهم، والشوكولاتة بقيمة 1.55 مليار درهم.

وأكدت «جمارك دبي» أن تجارة الإمارة الخارجية بالمواد الغذائية تشهد تطوراً متصاعداً، يعزز دور الإمارة كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية، ويرسخ مكانتها، وجهة تجارية رئيسة لمختلف دول العالم».

وبحسب البيانات، فقد جاءت الهند في صدارة شركاء دبي التجاريين بالمواد الغذائية في النصف الأول من 2018 بقيمة 3.84 مليارات درهم، فيما بلغت قيمة التجارة في المواد الغذائية مع العراق 2.57 مليار درهم، ومع الولايات المتحدة 2.36 مليار درهم، ومع عُمان 1.58 مليار درهم.

وقالت مديرة قسم الإحصاء والدراسات في إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي، نسيم المهيري: «نولي اهتماماً كبيراً لتجارة المواد الغذائية، باعتبارها أحد أهم قطاعات التجارة لدعم دور دبي كمنصة رئيسة للتجارة والإمداد بالأغذية على المستوى العالمي». وأضافت: «ننطلق في عمليات التطوير المتصاعدة لخدماتنا وتسهيلاتنا المقدمة للمتعاملين من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالعمل على تحفيز روح الإبداع والابتكار لدى الموظفين بالدائرة، ليقدموا أفضل ما لديهم من أفكار وابتكارات جديدة تمكننا من إسعاد المتعاملين».

2.13

مليار درهم قيمة تجارة دبي من الحليب في النصف الأول من 2018.

2.02

مليار درهم قيمة تجارة دبي في السكر في النصف الأول من 2018.