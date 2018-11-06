«كوليرز» 2500 غرفة فندقية في الإمارات خلال الربع الثالث

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت مؤسسة «كوليرز» للاستشارات إنه تم إضافة نحو 2500 غرفة إلى المعروض الفندقي في دولة الإمارات خلال الربع الثالث من عام 2018، مشيرة إلى أن دبي، استحوذت إمارة دبي على نصيب الأسد بنسبة 98% من تلك الإضافات.

وبينت أنه من بين أبرز الافتتاحات التي شهدتها دبي يأتي افتتاح فندق (إميرالد بالاس كمبينسكي) بطاقة 389 غرفة،و(جراند ميلينيوم) بطاقة 251 غرفة وفندق (هامبتون باي هيلتون) بطاقة 420 غرفة، إلى جانب فندق «البيت» في الشارقة بطاقة 53 غرفة.

وأشارت المؤسسة، في تقرير سوق الفنادق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للربع الثالث 2018، إلى النمو الكبير المتواصل أعداد السياح الصينيين القادمين إلى كل من دبي وأبوظبي.

وأضافت أنه من المتوقع أن تحقق السوق أداءً إيجابياً على المستوى العام خلال الأشهر المقبلة نتيجة لنمو الطلب، لكن رغم ذلك من المتوقع حدوث تراجع طفيف في الأسعار بسبب افتتاحات الفنادق الجديدة وزيادة عدد السياح الوافدين. وتوقعت أيضاً حدوث تحسن في نسب الإشغال في أبوظبي مع انطلاق فعاليات سباق جائزة أبوظبي الكبرى ودخول موسم العطلات الرسمية خلال الربع الأخير من العام.

وبينت أن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة تخطط لتحقيق أكبر استفادة من السياحة البيئية وسياحة المغامرات خلال عام 2019 بافتتاح مخيم جبلي فاخر وأكاديمية فنون البقاء والعديد من مسارات السير وركوب الدراجات في الجبال.