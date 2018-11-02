تجار: إقبال على شراء هدايا المشغولات والعملات الذهبية استعداداً لـ«ديوالي»

المصدر: أحمد الشربيني ـــ دبي

شهدت أسواق الذهب المحلية، الأسبوع الماضي، إقبالا ملحوظا من متعاملين آسيويون على شراء هدايا المشغولات والعملات الذهبية استعدادا لمهرجان الأضواء أو يوم «ديوالي» الأربعاء المقبل، والذي يحتفل به متعاملون من جنسيات دول آسيوية عبر شراء هدايا ذهبية.

وأوضح مسؤولو محال لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم» أن معظم عمليات الشراء التي شهدتها الأسواق كانت لمشغولات من أوزان خفيفة تركزت على عياري 18 و22، المفضلين للمتعاملين الآسيويين، إضافة إلى شراء عملات ذهبية صغيرة يقل وزن معظمها عن 10 غرامات.

إقبال ملحوظ

وتفصيلا، قال مدير محل «ماشوم للمجوهرات»، فيكي دهكان، إن «الأسواق شهدت معدلات إقبال ملحوظة أخيرا من متعاملين على شراء هدايا المشغولات الذهبية، من متعاملين من جنسيات دول آسيوية مع الاستعداد لمهرجان الأضواء أو ما يعرف بيوم (ديوالي) والذي تبدأ احتفالاته الأربعاء المقبل»، مشيرا إلى أن «المتعاملين الآسيويين اعتادوا الاحتفال بهذه المناسبة بشراء الهدايا لاسيما المشغولات الذهبية منها».

وأضاف أن «الإقبال على شراء المشغولات تركز في المشغولات من عياري 18 و22 قيراطا وذلك لكونهما الأكثر تفضيلا للمتعاملين من تلك الجنسيات»، لافتا إلى «زيادة مبيعات العملات الذهبية، لاسيما التي يبلغ وزنها أو يقل عن 10 غرامات».

وأوضح أن «تراجع أسعار الذهب ولو بمعدلات صغيرة، أسهم في زيادة الإقبال، ما نشط من مبيعات المنافذ التي كانت تعاني من مؤشرات بطء وهدوء في مبيعات المشغولات».

تنشيط المبيعات

من جهته، أفاد مدير المبيعات في محل «ريجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، بأن «مظاهر الاستعداد للاحتفال بيوم (ديوالي) وفقا لاعتياد عدد من المتعاملين من جنسيات دول آسيوية أسهم في تنشيط المبيعات مع زيادة الاقبال على شراء هدايا المشغولات والعملات الذهبية قبيل دخول يوم (ديوالي) والذي تحتفل به بعض الجنسيات لنحو سبعة أيام».

وأشار إلى أن «الإقبال على شراء السبائك الذهبية خلال الفترة الأخيرة شهد معدلات ركود ملحوظة، وذلك مع تركيز عدد كبير من المتعاملين على شراء العملات الذهبية من أوزان صغيرة لاهدائها في يوم (ديوالي)، اذ يعتبرها البعض كمؤشر للتفاؤل بالثروة عبر إهداء عملات الذهب للاحتفاظ بها».

مختلف الفئات

بدوره، ذكر مدير محل «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، أن «منافذ البيع سجلت مؤشرات إقبال كبيرة لشراء المشغولات والعملات في إطار الاستعداد ليوم (ديوالي)، اذ يحتفل به المتعاملون الآسيويون بالتركيز على شراء الذهب والاستعداد المبكر لشراء المشغولات الذهبية للإهداء قبيل الاحتفال بتلك المناسبة».

ولفت إلى أن «المتعاملين من جنسيات دول آسيوية ومن مختلف الفئات الاجتماعية يقبلون حاليا على الشراء وان كانت معظم عمليات الشراء تتركز على المشغولات الصغيرة الحجم».

جاي دهكان:

«المتعاملين من جنسيات دول آسيوية ومن مختلف الفئات الاجتماعية يقبلون على الشراء حالياً».

أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب، أمس، أول تراجع لها منذ ثلاثة أسابيع بقيمة 75 فلسا للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، 148.25 درهماً، بانخفاض بلغ 75 فلسا، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً، 139.25درهماً، بتراجع قدره 75 فلسا أيضا، بينما وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 132.75درهماً، بانخفاض بلغ 75 فلسا، في حين وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 113.75 درهماً، بتراجع بلغ 75 فلسا.