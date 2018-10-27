تجار: ارتفاع أسعار الذهب يحفز متعاملين على بيع مشغولاتهم المستعملة

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد مسؤولو محال لتجارة الذهب والمجوهرات، بأن الأسواق شهدت أخيراً معدلات إقبال ملحوظة من متعاملين لبيع مشغولاتهم المستعملة وذلك للاستفادة من الحدود السعرية المرتفعة للذهب حالياً، وتأمين سيولة مالية للمستلزمات المختلفة.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن شراء المشغولات الجديدة شهد معدلات إقبال محدودة، مع ترقب عدد كبير من المتعاملين لعودة أسعار الذهب لمعدلاتها المنخفضة، أو قدوم مهرجان الأضواء أو «يوم ديوالي» خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك بالنسبة للمتعاملين من الجنسية الآسيوية.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت أول من أمس، معدلات ارتفاع جديدة راوحت بين 50 فلساً ودرهم واحد للغرام، مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع السابق.

إقبال ملحوظ

وتفصيلاً، قال مدير محل «ريكيش للمجوهرات»، ريكيش داهناك، إن «منافذ البيع شهدت أخيراً معدلات إقبال ملحوظة من متعاملين من فئات وجنسيات مختلفة، لبيع مشغولاتهم المستعملة، للاستفادة من الحدود السعرية المرتفعة للذهب حالياً»، لافتاً إلى أن «بيع المشغولات المستعملة غالباً ما يكون لتأمين سيولة مالية لمواجهة التزامات مختلفة، فيما يتجه البعض للبيع خلال فترات الأسعار المرتفعة وإعادة الشراء خلال انخفاض الأسعار لموديلات حديثة».

وأضاف أن «الأسواق شهدت أيضاً معدلات إقبال بنسب أقل لإعادة بيع السبائك والعملات من متعاملين في القطاع، فيما اتسمت حركة الإقبال على شراء المشغولات أو السبائك الجديدة بالبطء، خصوصاً من قبل المقيمين».

من جانبه، أكد مدير محل «دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، أن «معدلات الإقبال على شراء المشغولات الجديدة تركزت بشكل أكبر أخيراً على السائحين، فيما شهدت الأسواق مؤشرات إقبال على بيع متعاملين لمشغولاتهم المستعملة، خصوصاً مع كون أسعار الذهب حالياً مرتفعة ومحفزة لبيع المشغولات أو استبدالها»، متوقعاً أن «تشهد الأسواق خلال الشهر المقبل، معدلات تحسن كبيرة مع ترقب عدد من المتعاملين من جنسيات آسيوية لشراء هدايا المشغولات خلال فترة (مهرجان الأضواء) أو (يوم ديوالي)، الذي يعد مناسبة مهمة للمتعاملين لشراء الهدايا، خصوصاً من المشغولات الذهبية والعملات».

المشغولات الجديدة

من جهته، أوضح مدير محل «مجوهرات اللمسة الراقية»، يحي اليافعي، أن «الأسواق تشهد حالياً معدلات بطء ملحوظة في الإقبال على شراء المشغولات الجديدة، فيما تسجل مؤشرات إقبال من عدد من المتعاملين على بيع مشغولاتهم المستعملة للاستفادة من الحدود السعرية المرتفعة للذهب خلال الفترة الحالية»، لافتاً إلى أن «عدداً كبيراً من المتعاملين يترقبون عودة الأسعار لتسجيل معدلات تراجع جديدة حتي يقبلون على الشراء، بينما يفضل بعض المتعاملين الاستفادة من فترات ارتفاع الأسعار لبيع مشغولاتهم القديمة وانتهاز فرصة تسجيل الأسعار لمعدلات انخفاض كبيرة لاحقاً لشراء موديلات حديثة».

وأضاف مدير المبيعات بمحل «مجوهرات الجودة»، صالح العبادي، أن «الأسواق تشهد معدلات إقبال محدودة على شراء المشغولات الجديدة، مع ترقب متعاملين لانخفاض الأسعار مجدداً بما يحفزهم على الشراء».

مؤشرات الأسعار

إلى ذلك، سجلت أسعار الذهب، أول من أمس، معدلات ارتفاع راوحت بين 50 فلساً ودرهم واحد مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة. وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 149 درهماً، بارتفاع درهم واحد، وذلك مقارنة بأسعاره في الأسبوع السابق، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 140 درهماً، بزيادة درهم واحد، ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 133.5 درهماً، بارتفاع بلغ 50 فلساً، بينما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 114.5 درهماً، بزيادة بلغت 50 فلساً.

140

درهماً سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً بزيادة درهم واحد.

50

فلساً زيادة في سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً، ليصل إلى 114.5 درهماً.