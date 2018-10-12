«دبي للإنترنت» تعرض ابتكارات شركائها في «أسبوع جيتكس 2018»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مدينة دبي للإنترنت، مجمع الأعمال المتخصص في مجال التكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط، مشاركتها للمرة الـ19 في «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، لتعزيز رسالتها الهادفة إلى دعم تطور قطاع التكنولوجيا في المنطقة، واستراتيجية دبي الذكية 2021، عبر شعارها الجديد «ملتقى الفكر والإبداع»، وترتقي معه بإبداعات شركائها، وتقدم لزوار المعرض تجربة تفاعلية لأحدث الابتكارات والمفاهيم التي طورتها الشركات من مختلف الأحجام في (المدينة).

وأكدت «دبي للإنترنت»، في بيان، أمس، أنها ستسلط الضوء، خلال مشاركتها في «جيتكس»، على إبداعات شركائها بمختلف أحجامهم. وتضم قائمة الشركاء الأكثر ابتكاراً شركات مثل «إتش تي سي»، و«غوغل»، و«مايكروسوفت»، و«ديجي روبوتس»، و«آي بي إم»، والتي تلتقي مع مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة في مركز «in5»، مثل «جنك بوت»، و«فلامنجو سكايز»، و«ويدو ميديا آند أفيزو غروب»، و«إليفنت لايف».

وستتاح الفرصة أمام الزوّار لاختبار مجموعة تجارب تفاعلية، بدءاً من لعب كرة السلة مع روبوت قامت بتطويره شركة «ديجي روبوتس»، وتجربة الواقع الافتراضي في القفز من قمة «برج خليفة»، والتي تقدمها شركة «إتش تي سي»، وصولاً إلى الجمع بين العالمين الحقيقي والافتراضي، عبر تجارب تقدمها «مايكروسوفت هولولنس»، و«فلامنجو سكايز»، و«بلينك ستوديوز» ومدينة دبي للإنترنت، لتدعو بذلك زوارها إلى رحلة يستكشفون من خلالها عالم المستقبل المثير.

وتكتمل تجارب الزوار المستقبلية مع ابتكارات محلية لإنتاج المحتوى والتعلم، تستضيف فيها «آي بي إم» و«غوغل» سلسلة جلسات تعريفية وورش عمل خاصة بالمطورين والمبرمجين.

وقال المدير العام لمدينة دبي للإنترنت، عمار المالك: «يتعين على الشركات أن تتحلى بالشجاعة في التفكير وتبني التغييرات الجذرية للمحافظة على تنافسيتها وتفوقها. وعلاوة على دور مدينة دبي للإنترنت الحيوي في احتضان الشركات التي تتمتع بسجل حافل في الأسواق، تستقطب (المدينة) أيضاً الشركات الجريئة والحالمة التي تسعى دوماً إلى تطبيق كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا».