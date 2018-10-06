تجار: بطء في الطلب على شراء المشغولات وإقبال محدود على العملات والسبائك

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

سجلت أسعار الذهب، أول من أمس، ارتفاعات راوحت قيمتها بين 25 و50 فلساً للغرام، من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

وأشار مسؤولو منافذ بيع مشغولات ذهبية، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن منافذ البيع شهدت أخيراً، معدلات بطء في الطلب على شراء المشغولات الجديدة، مع تأجيل عدد من المتعاملين لقرارات الشراء حتى تسجيل انخفاضات جديدة محفزة بالأسعار، فيما سجلت الأسواق معدلات إقبال بنسب محدودة من متعاملين على شراء العملات والسبائك بأوزان صغيرة.

سعر الغرام

وتفصيلاً، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 145.25 درهماً، بارتفاع بلغ 50 فلساً، وذلك مقارنة بأسعاره في الأسبوع السابق، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 136 درهماً، بزيادة بلغت 50 فلساً، ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 130.25 درهماً، بارتفاع بلغ 50 فلساً، بينما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 111.5 درهماً، بزيادة بلغت 25 فلساً.

المشغولات الجديدة

وقال مدير محل «مجوهرات حيات»، ديليب دهكان، إن «الأسواق شهدت أخيراً سيطرة لمؤشرات البطء في الطلب على شراء المشغولات الجديدة، وذلك مع ترقب معظم المتعاملين وتأجيل قرارات الشراء حتى تسجل الأسعار معدلات انخفاض جديدة، خصوصاً مع غياب مواسم أو مناسبات محفزة للشراء خلال الفترة الحالية، فيما جاء الطلب محدوداً في الأسواق على العملات والسبائك وتركز معظمه في الأوزان الصغيرة».

وأشار مسؤول المبيعات في محل «ريجي للمجوهرات»، مانجيش باليكرا، إلى أن «تسجيل زيادات جديدة في أسعار الذهب وعدم وجود مناسبات أو مواسم محفزة للشراء، أسهما في سيطرة مؤشرات البطء في الطلب على شراء المشغولات الجديدة بالأسواق»، مبيناً أنه «من المتوقع أن تتحسن المبيعات خلال الأسابيع المقبلة مع زيادة مؤشرات الرواج للحركة السياحية بالأسواق، ما يساعد على زيادة حصص مبيعات السائحين في الأسواق من المشغولات وبما ينعكس إيجاباً على منافذ البيع في كسر حالة البطء الحالية».

طلب محدود

وأضاف أن «الأسواق شهدت أخيراً معدلات طلب محدودة على شراء السبائك والعملات الذهبية بعدما سجلت معدلات إقبال ملحوظة خلال الأسبوع السابق، تأثراً باضطرابات اقتصادية عالمية وتوقعات لتقارير بتسجيل الأسعار لارتفاعات كبيرة خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن «حركة الشراء حالياً بالأسواق على العملات والسبائك استمرت مع بدء تحرك الأسعار للارتفاع، ولكن مع حذر المتعاملين عبر تركيز عمليات الشراء على العملات بنسب أكبر والسبائك بأوزان صغيرة، خصوصاً أن الزيادات الأخيرة في أسعار الذهب ليست كبيرة بالدرجة التي تحول دون إقبال البعض على شراء العملات».

بدوره، أوضح مدير محل «انفار لكشري للمجوهرات»، عبدالله حسن أنفار، أن «الأسواق تشهد مؤشرات لبطء الطلب على شراء المشغولات أو المجوهرات، فيما شملت بعض عمليات البيع إلى سائحين وتركزت في بعض منتجات القطع صغيرة الوزن».

50

فلساً ارتفاعاً في سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً ليصل إلى 145.25 درهماً.