3.4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي فــي أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 3.4 مليارات درهم، أبرزها رهون بقيمة 2.1 مليار درهم من خلال 286 إجراء.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 587 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 111 مبايعة لأراضٍ بقيمة 700 مليون درهم، و476 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 600 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 289 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 4».وتصدرت «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم، تلتها منطقة «اليفرة 2» بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم، وثالثة في «جبل علي الأولى» بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 30 مليون درهم.

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 110 ملايين درهم، تلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 52 مبايعة بـ22 مليون درهم، وثالثة في «البرشاء جنوب الرابعة» بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم.