60.3 مليون مسافر عبر «دبي الدولي» خلال 8 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ارتفع إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، إلى 60 مليوناً و323 ألفاً و570 مسافراً، بزيادة 1.6% عن الفترة نفسها من العام 2017.

وأفاد تقرير صادر عن مطارات دبي، أمس، بأن المطار سجل، خلال شهر أغسطس الماضي، أعلى رقم في تاريخه خلال شهر واحد مع ارتفاع عدد مستخدميه إلى أكثر من 8.37 ملايين مسافر، ويعد هو الشهر الثاني على التوالي الذي يتخطى فيه المطار عتبة الثمانية ملايين مسافر خلال العام الجاري.

عدد المستخدمين

وتفصيلاً، سجّل مطار دبي الدولي أعلى رقم في تاريخه خلال شهر واحد، مع ارتفاع عدد مستخدميه إلى أكثر من 8.3 ملايين مسافر في شهر أغسطس 2018. وأفاد تقرير صادر عن مطارات دبي، أمس، بأن شهر أغسطس الماضي يعد الشهر الثاني على التوالي الذي يتخطى فيه المطار عتبة الثمانية ملايين مسافر خلال العام الجاري، حيث ارتفع إجمالي عدد المسافرين خلال هذا الشهر إلى ثمانية ملايين و376 ألفاً و478 مسافراً في أغسطس الماضي، مقارنة مع 8.23 ملايين مسافر في الشهر المناظر من عام 2017، وبنمو 1.7% خلال فترة المقارنة.

وحسب التقرير، ارتفع إجمالي عدد مستخدمي المطار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، إلى 60 مليوناً و323 ألفاً و570 مسافراً، بزيادة 1.6% عن الفترة نفسها من عام 2017.

وبلغ متوسط عدد مستخدمي المطار، خلال العام الجاري، رقم 7.5 ملايين مسافر، أي بارتفاع 1.2 مليون مسافر عن أقرب منافسيه مطار هيثرو في لندن، الذي استخدمه 6.29 ملايين مسافر دولي.

وتعامل مطار دبي مع 7.2 ملايين حقيبة في أغسطس الماضي، بارتفاع 5.9% عن الفترة نفسها من العام السابق.

وعلى الرغم من ارتفاع أعداد المسافرين، انخفض وقت الانتظار في المطار بنسبة 44% في شهر أغسطس الماضي.

الهند في الصدارة

وواصل مطار دبي الدولي الترحيب بالمسافرين من جميع أنحاء العالم مستفيداً من موقعه الجغرافي الاستراتيجي، ليربط العالم ببعضه بعضاً. واحتفظت الهند بمكانتها من حيث أكثر الوجهات مقصداً، حيث سجلت مليوناً و12 ألفاً و124 مسافراً في شهر أغسطس الماضي، تلتها المملكة العربية السعودية بنحو 613 ألفاً و618 مسافراً، ثم المملكة المتحدة بواقع 603 آلاف و531 مسافراً. وسجل تعداد المسافرين من وإلى الولايات المتحدة 306 آلاف و701 مسافر، والصين 215 ألفاً و211 مسافراً.

وتصدرت لندن أكثر المدن رواجاً بين المسافرين، حيث سجلت 371 ألفاً و574 مسافراً، بينما جاءت مدينة الكويت في المرتبة الثانية بعدد 272 ألفاً و607 مسافرين، ومدينة مومباي 210 آلاف و820 مسافراً.

واحتلت مناطق أوروبا الشرقية المرتبة الأولى من حيث إجمالي نسبة النمو، التي وصلت إلى 25.7%، تلتها دول الاتحاد الروسي بنسبة 14.8% وإفريقيا بنسبة 11.2%.

حركة الطائرات

وارتفعت حركة الطائرات خلال شهر أغسطس الماضي، لتصل إلى 35 ألفاً و423 حركة، بارتفاع أكثر من 3.1%. وحافظ متوسط عدد المسافرين في الرحلة الواحدة على ارتفاعه عند رقم 243 مسافراً. وبلغ إجمالي عدد الرحلات، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، 272 ألفاً و600 حركة، بانخفاض 0.7%، نتيجة توجه شركات الطيران إلى استخدام الطائرات كبيرة الحجم.

وقال نائب الرئيس للعمليات في مطارات دبي، عيسى الشامسي: «نستمر في تحطيم الأرقام القياسية ورفع معيار النجاح لآفاق غير مسبوقة، وفي حين أن الأرقام تكشف الكثير عن النمو الذي حققناه، فإن هدفنا هو الاستمرار في رفع السقف نحو المزيد من تحسين تجربة العملاء لنقدم لهم أفضل خدمة ممكنة على الإطلاق».

الشحن الجوي

أكد تقرير مطارات دبي أنه تم نقل 219 ألفاً و629 طناً من البضائع عبر مطار دبي الدولي، في شهر أغسطس الماضي، بانخفاض نسبته 2.3%. وبلغ إجمالي حجم البضائع التي تعامل معها المطار، لهذا العام، مليوناً و711 ألفاً و279 طناً، بانخفاض نسبته 1.7%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.