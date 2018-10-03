شركات إلكترونيات تتوسع بعروض القيمة المضافة والتخفيضات في «جيتكس شوبر»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

توسعت شركات لتجارة وتوريد الإلكترونيات في طرح عروضها من الأجهزة الإلكترونية، خصوصاً على الهواتف الذكية، والشاشات التلفزيونية، وذلك خلال فعاليات معرض «جيتكس شوبر»، الذي افتتحه رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ماجد سيف الغرير.

وتضمنت «عروض القيمة المضافة» التي طرحتها الشركات منح المشترين أجهزة ومنتجات إضافية مجاناً عند شراء منتجات أخرى، أو منتجات إلكترونية بنصف السعر عند شراء المنتج الأول.

وأرجع مسؤولون في تلك الشركات التوسع في تلك العروض خلال الدورة الحالية إلى ارتفاع التنافسية لاستقطاب المستهلكين، وتنشيط المبيعات بنسب أكبر.

عروض موسعة

وتفصيلاً، قال مدير التجزئة في شركة «إكسيوم تيليكوم»، عامر النحال، إن الدورة الحالية من «جيتكس شوبر» شهدت إطلاق عروض موسعة لـ«القيمة المضافة»، التي تمنح المستهلكين هدايا ومنتجات أخرى عند شراء الإلكترونيات.

وأضاف أن الهواتف الذكية استأثرت بحصة كبرى من تلك العروض، مع زيادة الطلب عليها، خصوصاً الإصدارات الحديثة منها.

وذكر أن «إكسيوم تيليكوم» طرحت عرضاً للقيمة المضافة، تتضمن شاشة تلفزيونية قياس 32 بوصة من «سامسونغ» (بإضافة 200 درهم فقط) عند شراء هاتف «سامسونغ نوت 9» سعة ذاكرة 128 غيغابايت، بـ3699 درهماً.

وأشار إلى عروض أخرى تتضمن منح المستهلكين ساعات، أو سماعات، عند شراء هواتف ذكية أخرى من الإصدارات الحديثة.

وتوقع النحال أن تسهم عروض القيمة المضافة في زيادة المبيعات بنسب تبلغ نحو 10% خلال فترة المعرض مقارنة بالأيام العادية، خصوصاً مع توجه عدد كبير من المستهلكين للاستفادة من هذه العروض، لشراء إصدارات الهواتف الحديثة.

الهواتف والشاشات

بدوره، قال المتحدث الرسمي لدى مجموعة «جامبو» للإلكترونيات، أتول جوشي، إن الشركة طرحت خلال المعرض عروضاً للقيمة المضافة، إضافة إلى بعض عروض التخفيضات السعرية، وذلك في إطار تنشيط المبيعات واستقطاب المستهلكين.

وأضاف أن الهواتف الذكية والشاشات التلفزيونية استأثرت بالحصص الكبرى من باقات القيمة المضافة، لافتاً إلى أن توافر إصدارات الهواتف الجديدة عبر منصات المعرض من العوامل المحفزة لاستقطاب المتعاملين وإنعاش المبيعات.

وكشف أن «جمبو» طرحت للمرة الأولى عبر «جيتكس شوبر» منصة تسمح بتجربة بعض المنتجات المنزلية.

وأوضح أن الشركة قدمت عرضاً للقيمة المضافة، يتضمن شاشة تلفزيون مجاناً قياس 32 بوصة عند شراء هاتف «سامسونغ نوت 9» بسعة ذاكرة 128 غيغابايت، أو شاشة قياس 40 بوصة عند شراء الهاتف بسعة 512 غيغابايت.

توجهات المستهلكين

إلى ذلك، أرجع مدير أول منتجات المستهلك للشرق الأوسط في شركة «ديل» الدولية، راجيف كوريش، توسع الشركات في «عروض القيمة المضافة» خلال المعرض، مقارنة بالتخفيضات السعرية المباشرة، إلى أن تلك العروض تتناسب مع توجهات عدد كبير من المستهلكين، الذين يفضلون الحصول على منتجات إضافية مجاناً أو بأسعار مخفضة عند شراء الإلكترونيات.

وأضاف أن الشركة طرحت عروضاً للقيمة المضافة على أجهزة الكمبيوتر الجديدة، التي تقدم مميزات إضافية لمحبي الألعاب الإلكترونية.

ساعات السعادة

في السياق نفسه، قال المدير التنفيذي في شركة «إكس تاتش» للإلكترونيات، سانديب اجريوال، إن الشركة طرحت عدداً من إصدارات هواتفها، مع توفير عروض موسعة لحزم القيمة المضافة، تتضمن منح المشترين منتجات إلكترونية مختلفة عند الشراء.

وأشار إلى طرح الشركة مبادرة جديدة بين الساعة الخامسة والثامنة مساء، أطلق عليها «ساعات السعادة»، لطرح تخفيضات بنسبة تبلغ 50% للمشترين، أو منح عرض «اشتر هاتف وخذ هاتفاً مجاناً».

من جهته، قال مدير «مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين» في الإمارات، ديفيد وانغ، إن المجموعة تتيح للمستهلكين تخفيضات بنسب تصل إلى 20%، إضافة إلى عروض «الباقة المضافة» على الهواتف المختلفة.

أما المسؤول بقسم الشؤون القانونية في شركة «شرف دي جي»، عباس فرض الله، فذكر أن توسع الشركات بعروض القيمة المضافة، يأتي لكون تلك العروض تستقطب المستهلكين خلال فترة المعرض، مبيناً أن إصدارات الهواتف الذكية والشاشات تعد الأكثر استحواذاً على تلك العروض.

بدوره، قال مدير المنتجات في الشرق الأوسط وإفريقيا بشركة «الكاتيل» لإلكترونيات، طارق ذكي، إن الشركة أطلقت قبيل فترة المعرض إصدارها الجديد «في 5»، المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى ارتفاع معدلات التنافسية بين الشركات في هذا القطاع.

35 ألف منتج إلكتروني

افتتح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ماجد سيف الغرير، أمس، معرض «جيتكس شوبر»، الذي يُعدّ أكبر تجمّع لنخبة متاجر التجزئة والعلامات التجارية المتخصصة في مجال المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية على مستوى المنطقة.

وتنعقد الفعالية على مساحة 15 ألف متر مربع في قاعات زعبيل (4) و(5) و(6) في مركز دبي التجاري العالمي حتى يوم السادس من أكتوبر الجاري.

وقالت نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لمعرض «جيتكس شوبر»، تريكسي لوه ميرماند، إنه «بفضل تقديم المئات من العروض الخاصة والفعاليات الترويجية التي تغطي أكثر من 35 ألف منتَج، تشهد دورة العام الجاري من المعرض عمليات توسعة تعزز من تقاليد الفعالية في إضافة القيمة على عروضها، وذلك من خلال منطقة تجارب الزوار الجديدة كلياً التي تقدم للمتسوقين الفرصة للتعرف إلى الأجهزة عن كثب، والاستفادة من النصائح والأفكار بإدارة نخبة من الخبراء المتخصصين في مجال الإلكترونيات».

وسيحظى الزوار بالعديد من الفرص لكسب الجوائز عبر المشاركة في عروض: «زورونا واربحوا»، و«امسح واربح»، و«تسوق واربح»، التي توفر مجموعة واسعة من الجوائز المجزية بدءاً من سيارات MG ZS الرياضية، ووصولاً إلى عروض رحلات لقضاء عطلات، وكاميرات «نيكون»، وأجهزة «إكس بوكس» وقسائم من علامة «ديل».

خفض سعر تذكرة الدخول

يفتح المعرض أبوابه للزوار يومياً من الساعة 11:00 صباحاً إلى الساعة 11:00 ليلاً حتى السادس من أكتوبر الجاري. ويبلغ سعر تذكرة الدخول الواحدة 20 درهماً، إذ تم خفض ثمنها مقارنة مع العام الماضي.

ويتاح الدخول مجاناً للأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، في ما يبلغ سعر التذكرة للطلاب 10 دراهم. وسيوفر المعرض أماكن مجانية لركن السيارات لمدة ست ساعات في مركز دبي التجاري العالمي للزوار الذين ينفقون أكثر من 300 درهم داخل المعرض.