تسليم «ميدان ون مول» في الربع الأخير من 2019

المصدر: مدحت السويفي ــ دبي

أفاد نائب الرئيس لـ«ميدان مول»، التابع لمجموعة ميدان، فهد عبدالرحيم كاظم، أن نسبة الإنجاز في مشروع «ميدان ون مول» تصل إلى 50% حالياً، متوقعاً أن يتم تسليم المشروع خلال الربع الأخير من العام المقبل.

وقال كاظم لـ«الإمارات اليوم» على هامش معرض «سيتي سكيب 2018»، أمس، إن «المركز التجاري الجديد يتميز بمجموعة من الأشياء الجاذبة للمستهلكين والزائرين، منها وجود أكبر نافورة راقصة في العالم تمتد على طول 380 متراً، إضافة إلى صالة للتزلج تتضمن أطول منحدر مغلق للتزلج بطول كيلومتر واحد لممارسة الرياضات الثلجية التي ستستقطب محبي التزلج في المنطقة، فضلاً عن شاطئ اصطناعي، وقرية ثلجية ومستشفى كبير»، مشيراً إلى أنه «هذه هي المرة الأولى التي يوجد فيها مستشفى بهذا الحجم في مركز تجاري».

وأضاف أن «(ميدان ون مول) يتضمن أيضاً صالة رياضية متعددة الاستعمالات تضم ملاعب رياضية بأحجام معتمدة للعب كرة القدم والسلة والطائرة وغيرها من الألعاب».

وأشار كاظم إلى أن «(المول) سيكون متميزاً، من حيث العلامات التجارية، مع التركيز على علامات جديدة محلية وعالمية تكون قيمة مضافة»، لافتاً إلى «توفير الكثير من الخيارات للمستأجرين، أهمها دخول إدارة (المول) كشريك مع العلامة التجارية بالنسبة في المبيعات، فضلاً عن إعطاء المستأجر فترة تجريب تصل إلى ثلاثة أشهر».