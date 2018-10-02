دبي تستقبل 10.4 ملايين زائر دولي في 8 أشهر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري، في دبي، أن الإمارة استقبلت 10.44 ملايين زائر دولي، خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية أغسطس الماضيين، بنمو نسبته 0.38%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية أغسطس الماضي، ليصل إلى 111 ألفاً و846 غرفة، مقارنة بـ105 آلاف و791 غرفة نهاية أغسطس 2017، بنمو نسبته 5.74%، كما ارتفع عدد المنشآت الفندقية في الإمارة بنهاية أغسطس 2018، ليصل إلى 703 منشآت، مقارنة بـ680 منشأة بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بزيادة نسبتها نحو 3.38%، فيما وصل إجمالي عدد الليالي الفندقية إلى 19.56 مليون ليلة، مقابل 18.90 مليون ليلة، بنسبة نمو بلغت 3.49%، بينما وصل متوسط إشغال الغرف والشقق الفندقية إلى 76%.

وبينت الإحصاءات أن معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية وصل، بنهاية أغسطس الماضي، إلى 460 درهماً، مقابل 484 درهماً، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، في حين وصل متوسط العائد على الغرفة إلى 345 درهماً، مقابل 396 درهماً.

وأشارت إلى أن الهند حلت في المركز الأول كأكبر الأسواق المصدرة للزوّار إلى دبي، خلال الفترة بين يناير وأغسطس من العام الجاري، مسجلة نحو 1.3 مليون زائر، تلتها السعودية بنحو 1.1 مليون زائر، بينما حلت المملكة المتحدة ثالثة مع 776 ألف زائر، فيما جاءت الصين في المركز الرابع، بعد أن وصل عدد الزوار منها إلى 578 ألفاً، في حين سجلت سلطنة عُمان 542 ألف زائر.

وبحسب البيانات، تصدّرت روسيا قائمة أكثر الأسواق نمواً من حيث أعداد الزوار، بنسبة 65%.وفي ما يتعلق بمصدر الزوّار حسب المنطقة الجغرافية، أظهرت بيانات «سياحة دبي» أن السوق الأوروبية حلت في المركز الأول في قائمة أكبر الأسواق، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بعد أن استحوذت على 21% من إجمالي العدد، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 19%، ومنطقة جنوب آسيا بنسبة 17%، ثم دول شمال وجنوب شرق آسيا بنحو 11%، والشرق الأوسط بنسبة 10%.

وبلغت حصة منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية 9%، وأميركا نسبة 6%، بينما استحوذت القارة الإفريقية على 5%، مقابل 2% للقارة الأسترالية.

76 %

متوسط إشغال الغرف

والشقق الفندقية

في دبي.