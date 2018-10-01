«دبي للذهب والسلع»: تداول 89.8 ألف عقد يومياً خلال سبتمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغ إجمالي حجم تداولات بورصة دبي للذهب والسلع 17 مليوناً و255 ألفاً و556 عقداً، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الماضي، مع وصول متوسط معدل حجم التداول اليومي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق الشهر الماضي، حيث بلغ 89 ألفاً و873 عقداً في اليوم.

وكانت فئة الأصول الأفضل أداء خلال سبتمبر هي مجموعة منتجات الروبية الهندية، حيث سجلت العقود الآجلة المصغرة للروبية الهندية أعلى معدل اهتمام مفتوح شهري عند 110 آلاف و20 عقداً.

وذكرت البورصة في بيان، أمس، أن أحجام التداول في سبتمبر جاءت مدعومة بأداء عقود الأسهم الهندية المفردة الآجلة، والعقود الآجلة لذهب شنغهاي، التي سجلت نمواً بنسبة 195% و101% على التوالي.

وقال الرئيس التنفيذي للبورصة، ليس ميل، إن «ارتفاع شعبية تداول عقود الروبية الهندية، الشهر الماضي، كان نتيجة استمرار انخفاض قيمة الروبية، التي شهدت تحول المستثمرين إلى أسواق أكثر تنظيماً للتحوط من تعرضهم للدولار». وأضاف أن «الأداء القوي لعقود الروبية الهندية الآجلة في بورصة دبي للذهب والسلع، أمر لافت، مع تزايد سيولة البورصة وعمق سوقها، الأمر الذي يعد شهادة مهمة على قدرة العقد الأصغر حجماً على تمكين مؤسسات تحويل التجزئة، والمستثمرين الأفراد، والشركات الصغيرة والمتوسطة، من إدارة مخاطر العملات بشكل فعال من حيث الكلفة».