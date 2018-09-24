تكريم 17 فائزاً بـ «التميز في الأداء لمنافذ البيع بالتجزئة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّم المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي، 17 فائزاً في برنامج دبي للخدمة المتميزة، الذين تم اختيارهم من بين ما يزيد على 2000 عضو في البرنامج، ضمن فئة التميز في الأداء لمنافذ البيع بالتجزئة، وذلك لجهودهم ونوعية وجودة الخدمات المقدمة للعملاء خلال العام الماضي، إضافة إلى التزامهم بوثيقة أخلاقيات التعامل التي تضمن ثقة العملاء.

وأوضحت اقتصادية دبي في بيان أمس، أن قائمة الفائزين في «جوائز التميز في الأداء لمنافذ البيع بالتجزئة»، شملت كلاً من «نيسان»، الشركة العربية للسيارات معرض ديرة (معارض السيارات)، بنك دبي الإسلامي فرع المقر الرئيس لطيران الإمارات (الخدمات المصرفية)، «تيم هورتنز» مركز جميرا (المقاهي)، «نيكاي» بجانب لامسي بلازا (الإلكترونيات)، «ذا بدروم» من انتركويل فرع مردف سيتي سنتر (الأثاث)، أسواق ند الحمر (الجمعيات الاستهلاكية)، «جويل كورنر» فرع دبي فستيفال سيتي مول (المجوهرات)، الإمارات للصرافة فرع عجمان المنامة (خدمات الصرافة)، «لامودا» فرع دبي فستيفال سيتي مول (البصريات)، صيدلية «أستر» المجاز (الصيدليات)، «سومو سوشي أند بنتو» فرع القرهود (المطاعم)، «آفاق الإسلامية للتمويل» فرع اقتصادية دبي في البرشاء مول (الخدمات)، «دناتا للسفريات» فرع مركز ميركاتو للتسوق (خدمات السفر)، «لافي إن روز» فرع ديرفيلدز مول (الأزياء)، «سكتشرز» فرع أبوظبي مارينا مول (أحذية)، «تماريس» فرع دبي فستيفال سيتي مول (بيع التجزئة العام)، ومنطقة المغامرات فرع غاليريا مول (التسلية والترفيه).

وقال مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية في اقتصادية دبي، خالد القاسم، في كلمته الافتتاحية لحفل التكريم، إن «إدارة تميز قطاع الأعمال في اقتصادية دبي تعمل بشكل مستمر على تطوير فئات برنامج دبي للخدمة المتميزة، الذي يُعد جزءاً مهماً من جوائز التميز لقطاع الأعمال، حيث تم التعديل من 18 فئة إلى سبعة قطاعات رئيسة وهي مراكز التسوق، متاجر التجزئة المتخصصة، الأزياء، المتاجر الكبرى وبيع التجزئة العامة، الخدمات، الصحة واللياقة، والضيافة والترفيه، الأمر الذي يعزز التنافس بين المشاركين في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية».

وأضاف القاسم، أن «برنامج دبي للخدمة المتميزة شهد عام 2017 نمواً إجمالياً في عدد الجهات والأعضاء المسجلين بلغت نسبته 66%، حيث وصل عددهم 120 جهة مقارنة بــ72 عام 2016، ويشمل ذلك 193 علامة تجارية مسجلة، و1815 منفذاً تجارياً للبيع». وذكر أن «عدد المتاجر المشاركة في البرنامج منذ انطلاقه شهد ما يزيد على 2000 عضو، في حين بلغ عدد المتسوقين السريين أكثر من 300 اختصاصي في هذا المجال، فيما بلغ عدد زياراتهم 3631 خلال عام 2017، كما تم تدريبهم على تقييم المحال التجارية المشاركة في البرنامج بناءً على توافر عوامل رئيسة، هي: مظهر الفرع، الراحة والصحة والسلامة، السياسة والمعايير، كفاءة الموظفين، تقديم الخدمة، ملاحظات أمين الصندوق، ومؤشر السعادة وأصحاب الهمم». وأشار القاسم إلى أن «إدارة تميز قطاع الأعمال في اقتصادية دبي تتعاون مع سوق دبي المالي في تقييم المشاركين في مبادرة (تقييم تميز الوسطاء) التابعة له، التي تهدف إلى تصنيف شركات الوساطة على أساس مدى تميز خدماتها المقدمة للعملاء، حيث يعتمد نظام التقييم على رصد كل نقاط القوة والتميز وآفاق التطوير في مختلف قنوات التواصل بين هذه الشركات وعملائها».

تعديل فئات برنامج

دبي للخدمة المتميزة

من 18 فئة إلى 7

قطاعات رئيسة.