«أبل» تطرح «آي فون إكس إس» و«إكس ماكس» في الإمارات

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

طرحت شركة «أبل» الأميركية، عبر متاجرها الإقليمية في الإمارات، أمس، إصدارات منتجاتها الجديدة من هاتفي «آي فون إكس إس»، و«آي فون إكس إس ماكس»، فضلاً عن الإصدار الرابع من «ساعة أبل» أو «أبل ووتش».

إقبال متوسط

واصطف مئات من المستهلكين، ليل الجمعة، وحتى موعد التسليم صباح أمس، لشراء وتسلم الهواتف الجديدة، سواء عبر الحجز المسبق من خلال موقع الشركة، أو عبر الشراء المباشر.

ورصدت «الإمارات اليوم» في جولة ميدانية بمتجر «أبل» في مركز تسوق «دبي مول»، إقبالاً متوسطاً خلال اليوم الأول، مقارنة بإصدار الهاتف السابق «آي فون إكس»، في وقت تركزت فيه نسبة كبيرة من الطلب أمس على هاتف «آي فون إكس إس ماكس»، الذي يعد الهاتف الأكبر حجماً على الإطلاق من هواتف شركة «أبل»، إذ يأتي بقياس 6.5 بوصات للشاشة، في ما يأتي هاتف «إكس إس» بشاشة قياس 5.8 بوصات.

واستغرب مستهلكون، النفاد السريع للون الذهبي من هواتف «آي فون إكس إس ماكس» في بداية البيع المباشر، واقتصار توفيره من خلال الحجز المسبق.

وكان أول المشترين للهواتف الجديدة عبر المتجر الإقليمي للشركة في «دبي مول»، أمس، شاباً من الجنسية الإماراتية عبر نظام الحجز المسبق، في ما كان أول المشترين عبر نظام البيع المباشر شاباً من الجنسية الروسية.

انتظار طويل

بدوره، قال المستهلك شيرووس رفقات، إنه اضطر للانتظار ما يزيد على 10 ساعات أمام متجر «أبل» في مركز «دبي مول»، حتى يتمكن من حجز دوره مبكراً، لشراء هاتفين من إصدار «إكس إس ماكس» الجديد، إلا أنه فوجئ بنفاد اللون الذهبي من الهاتف، ما اضطره لشراء اللون الفضي.

من جهته، قال المستهلك محمد عابد، إنه انتظر نحو 11 ساعة، لكي يحصل على هاتف «آي فون» من فئة «إكس إس ماكس» الجديد، مبكراً، لافتاً إلى اضطراره للوقوف فترات أطول عند إصدار الهاتف السابق «آي فون إكس».

وتابع أنه لاحظ أن عدد المستهلكين في طابور الانتظار ليس كبيراً للغاية، مقارنة بطوابير الانتظار على الهاتف السابق، ما يسّر عليه الحصول على الهاتف الجديد. وانتقد عابد النفاد السريع لمخزون الهاتف من اللون الذهبي عند عمليات البيع المباشر، وعدم إتاحته إلا لمن حجزوا مسبقاً خلال الساعات الأولى للبيع.

واتفق المستهلك محمد شمس الدين مع نظيريه في نفاد اللون الذهبي لهاتف «إكس إس ماكس» الجديد، إلا للمستهلكين بنظام الحجز المسبق.

وقال: «هناك إقبال على شراء الإصدارات الجديدة، إلا أنه يعد متوسطاً مقارنة بالإقبال على الهاتف السابق للشركة، الذي كان فريداً من نوعه في المواصفات، وبالتالي كان الإقبال عليه بمعدلات أكبر».

في السياق نفسه، قال المستهلك فلادييمر إمكييف، إنه اضطر للانتظار فترة تجاوز 14 ساعة حتى يتمكن من حجز الدور الأول في صفوف المشترين لهواتف «آي فون» الجديدة، لاسيما «إكس إس ماكس» الجديد، له ولأفراد أسرته، لافتاً إلى أن موعد إطلاق الهاتف في دبي يسبق الإطلاق في بلده الأم روسيا بنحو سبعة أيام.

الأسعار تبدأ من 4229 درهماً

طرحت شركة «أبل» الإصدار «إكس إس ماكس» الجديد عبر متاجرها في الإمارات بسعر يبدأ من 4649 درهماً للهاتف بسعة ذاكرة 64 غيغابايت، في ما أطلقت هاتف «إكس إس» بسعر يبدأ من 4229 درهماً للهاتف بسعة ذاكرة 64 غيغابايت. وطرحت الشركة نوعين من ساعة «أبل واتش» ــ الإصدار الرابع، الأول بـ1599 درهماً، والثاني بـ1999 درهماً.

وتمتلك «أبل» ثلاثة متاجر في الإمارات: «دبي مول» و«مول الإمارات»، ومركز «ياس مول» في أبوظبي.

نسبة كبيرة من الطلب تركزت على «آي فون إكس إس ماكس» الهاتف الأكبر حجماً على الإطلاق من «أبل».