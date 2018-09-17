80.1 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية في 6 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي بأن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية عبر الإمارة، بلغت 80.1 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقابل 80.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجع مركز الإحصاء في تقرير أصدره، أمس، بعنوان «حركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ أبوظبي يونيو 2018»، هذا الانخفاض إلى تراجع قيمة الواردات إلى 56.7 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2018، مقابل 58.4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض قدره 3%، في حين ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 1.5% لتصل إلى 11.1 مليار درهم مقابل 11 مليار درهم، فضلاً عن ارتفاع إعادة الصادرات بنسبة 10.5% لتصل إلى 12.3 مليار درهم، مقابل 11.1 مليار درهم خلال فترة المقارنة.

وأوضح التقرير أن أبرز الصادرات التي ارتفعت هي الصادرات من السلع الإنتاجية التي زادت بنسبة 120%، إضافة إلى وقود وزيوت التشحيم بنسبة 23.2%، في حين انخفضت الصادرات من السلع الاستهلاكية بنسبة 40.8%، ومن معدات النقل وملحقاتها بنسبة 16.5%.

وأضاف أن أبرز السلع المعاد تصديرها التي ارتفعت، هي السلع الاستهلاكية بنسبة 44.8%، ومعدات النقل بنسبة 35.5%، والسلع الإنتاجية بنسبة 27.3%، بينما انخفضت قيمة المعاد تصديره من اللوازم الصناعية بنسبة 72.2%، والأغذية والمشروبات بنسبة 10.8%.

وفي ما يتعلق بالواردات، انخفضت الواردات من السلع الإنتاجية بنسبة 24.3%، بينما ارتفعت الواردات من السلع الاستهلاكية بنسبة 63.2%، ووقود وزيوت التشحيم بنسبة 23.6%.

ووفقاً للتقرير، جاءت السعودية في المرتبة الأولى كأكثر الدول التي اتجهت إليها صادرات أبوظبي غير النفطية، تلتها الصين، ثم الهند، فيما تصدرت الكويت سلع إعادة التصدير، ثم ألمانيا، وبعدها الصين، بينما جاءت الولايات المتحدة أولاً، كأكثر الدول التي تستورد منها أبوظبي، تلتها اليابان، ثم السعودية.

120 %

زيادة في صادرات

السلع الإنتاجية خلال

النصف الأول من

2018.