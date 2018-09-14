«دبي الحرّة» تفوز بجائزتين من «غلف بزنس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ذكرت سوق دبي الحرّة، أمس، أنها فازت بجائزتي «أفضل شركة تجزئة للعام» و«شركة غلف بزنس للعام»، خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز «غلف بزنس»، الذي نظمته دار «موتيفيت للنشر»، في دبي أخيراً.

وأوضحت السوق، في بيان، أن جوائز «غلف بزنس»، تكرّم الشركات المتخصصة بصناعات تشمل الطاقة، السياحة، الضيافة، الطيران والنقل، العقار، الأعمال المصرفية، الرعاية الطبية، التجزئة.

وأضافت أنه تم تكريم عدد من قادة الأعمال في تلك الصناعات، في حين ذهبت جوائز الأعمال للتميز إلى ست فئات خاصة، بما في ذلك جائزة «شركة غلف بزنس للعام»، حيث تم اختيار الفائز من قبل لجنة تحكيم مستقلة وبناءً على نتائج تصويت الجمهور.

وقال النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، كولم ماكلوكلين: «نحن سعداء بفوزنا باثنتين من جوائز (غلف بزنس)، خصوصاً جائزة (شركة غلف بزنس للعام)»، مؤكداً أن «هذا الإنجاز مهم للسوق، إذ إنه يعكس العمل الجاد والتفاني لفريقي الإدارة والعمل».