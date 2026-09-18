«دبي للإعلام» و«بيزنس ادفِرتايزينغ» يُوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز حوكمة قطاع الإعلانات في دبي

وقع مجلس دبي للإعلام ومجموعة «بزنس ادفِرتايزينغ»، أمس - على هامش فعاليات قمة الإعلام العربي 2026 - مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير أطر عمل تنظيمية للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلانات، فضلاً عن إطلاق مبادرات نوعية لتطوير الكفاءات الشابة، وتعزيز حوكمة القطاع بأكمله. ويأتي هذا الاتفاق ترسيخاً لرؤية المجلس الهادفة إلى بناء قطاع إعلامي منافس عالمياً، يسعى إلى أن يكون من رواد مسيرة الابتكار، ويكون نموذجاً في الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة.

وقع مذكرة التفاهم الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، نهال بدري، والرئيس التنفيذي المدير التنفيذي لمجموعة «بزنس ادفرتايزينغ»، إيليني كيترا. وتعد «بزنس ادفرتايزينغ» هيئة قطاعية رائدة يقودها المعلنون وتتخذ من دبي مقراً لها، وتعمل تحت مظلة وإشراف غرف دبي، حيث تكرس جهودها لتعزيز القدرات التسويقية والشفافية والابتكار على مستوى المنطقة.

أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل مجلس دبي للإعلام ومجموعة «بزنس ادفرتايزينغ» معاً على تطوير إطار عمل شامل للتطبيق الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الإعلانات.

ويشمل ذلك ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والمساءلة والإشراف البشري، إلى جانب وضع ضمانات واضحة لمعالجة الانحياز والخوارزميات المتحيزة، وحماية خصوصية البيانات، وضمان الإفصاح عن المحتوى المُنشَأ بواسطة الذكاء الاصطناعي. كما سيدعم هذا الإطار صياغة إرشادات عمل ومبادئ توجيهية، ومعايير تطبيقية يمكن تبنيها على مستوى القطاع، بما يضمن تحقيق الاتساق والمساءلة في استخدام التقنيات الناشئة، بما يسهم في تعزيز المنظومة الداعمة لتمكين الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي، وتحفيز نموه وازدهاره عبر مختلف قطاعات الإعلام في دبي.

برامج

وعلاوة على ذلك، تهدف هذه الشراكة إلى دفع عجلة تطوير الكفاءات والمواهب استجابة للطلب المتنامي في السوق، إذ تتضمن الخطط إطلاق برامج شهادات مهنية مصممة لرفع كفاءة وصقل مهارات المتخصصين في مجال التسويق من المستويات الإدارية المتوسطة. وسيتم تطوير هذه البرامج بالتعاون مع شركاء أكاديميين وخبراء من القطاع، مع التركيز على تزويد المهنيين بالقدرات اللازمة، لمواكبة مشهد إعلاني يقوده التطور التكنولوجي المتسارع.

وفي السياق ذاته، ستدعم الاتفاقية تعزيز الممارسات التسويقية المسؤولة، وترسيخ أطر الحوكمة والشفافية، وتشجيع تبني معايير قياس تعتمد على البيانات في جميع مجالات القطاع.

وبهذه المناسبة، قالت نهال بدري: «يشهد قطاع الإعلام في دبي تطوراً متسارعاً مدفوعاً بالمبادرات الاستباقية، وتبني التقنيات المتقدمة. إن تعزيز الأطر الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع الاستثمار القوي في تطوير الكفاءات، يعدان أمراً أساسياً لضمان استدامة هذا التقدم، وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي».

وأضافت: «تعكس شراكتنا مع مجموعة (بزنس ادفرتايزينغ) التزاماً مشتركاً بالارتقاء بالممارسات التسويقية المسؤولة، ووضع معايير واضحة لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز المهارات اللازمة للكوادر لقيادة مستقبل القطاع الإعلامي. وبما أن قطاع الإعلان يمثِّل محركاً رئيساً للابتكار والتنافسية والنمو المستدام في مختلف مجالات المنظومة الإعلامية، فإننا نسعى من خلال هذا التعاون إلى ترسيخ الحوكمة، وتعزيز الشفافية، وابتكار فرص جديدة ترسخ مكانة دبي عاصمة رائدة عالمياً للإعلام».

من جانبها، قالت إيليني كيترا: «لقد أظهر مجلس دبي للإعلام ريادة استثنائية في قيادة مسيرة تطوير المشهد الإعلامي في إمارة دبي، ونجح في خلق بيئة محفزة تشجع على الابتكار والتعاون والنمو. وفي الوقت الذي يمر فيه قطاع الإعلام والتسويق بتحولات جذرية، تتمتع دبي بموقع استراتيجي فريد يتيح لها القيام بدور ريادي في صياغة الحوارات العالمية حول الابتكار والكوادر والتكنولوجيا والنمو المسؤول».

وأضافت: «حريصون على دعم هذه الرؤية الطموحة عبر توحيد جهود رواد القطاع لتطوير كفاءات المستقبل، وتعزيز آفاق التعاون في المنظومة بأكملها، بما يرسخ مكانة دبي كمرجعية عالمية ومقياس رائد في مجالات التسويق والإعلام والابتكار».

وستسهم مذكرة التفاهم في دفع جهود تبادل المعرفة والتواصل المستدام عبر تشكيل مجموعات عمل، وتنظيم طاولات مستديرة في القطاعات ذات الصلة، وإطلاق مبادرات ريادة فكرية وحملات تواصل عالمية، بما يسهم في تعزيز مشاركة الخبرات، وصياغة وتطوير تصورات واضحة حول سياسات وتوجهات السوق، فضلاً عن التعاون المشترك في تنظيم فعاليات دولية متخصصة في هذا القطاع.

وبموجب هذه الشراكة، سيتم تشكيل لجنة عمل مشتركة للإشراف على آليات التنفيذ، وتحديد الأولويات، ووضع الجداول الزمنية ومؤشرات الأداء الرئيسة للمبادرات المتفق عليها. وتسهم هذه الاتفاقية في ترسيخ مكانة دبي محوراً إقليمياً وعالمياً للتسويق والإعلان المسؤول، مدعومة ببيئة تنظيمية متطورة، وحوكمة قطاعية قوية، والتزام راسخ بالابتكار المستمر.

يذكر أن هذه الخطوة تندرج ضمن مساعي مجلس دبي للإعلام لترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الإعلامي، دعماً للمستجدات والمتطلبات المتنامية للمشهد الإعلامي في دبي.