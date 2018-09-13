«دبي الدولي» يتصدر مطارات العالم في نمو الشحن الجوي

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي بأن مطار «دبي الدولي» حل في المركز الأول، ضمن قائمة أكبر مطارات العالم من حيث نمو الشحنات الجوية، خلال شهر يوليو الماضي، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 4.8%.

وتعامل المطار، في شهر يوليو الماضي، مع 223 ألفاً و488 طناً، مقارنة مع 213 ألفاً و258 طناً في يوليو 2017، وبلغ حجم الشحن، منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي، مليوناً و491 ألفاً و649 طناً.

وأوضح الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أن مستويات الطلب العالمي على الشحن (الذي يقاس بطن الشحن لكل كيلومتر)، تباطأت بنسبة 2.8% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (مايو ويونيو ويوليو) 2018، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي أبطأ وتيرة على هذا الأساس في أكثر من عامين، مشيراً إلى أن العائدات حققت اتجاهاً صعودياً، وإن كان بوتيرة أبطأ من العام الماضي.

وبين أن الثقة بالقطاع التجاري العالمي ضعفت أكثر خلال أشهر الصيف، مدفوعة جزئياً بمخاوف تأثير التعريفات التجارية في النشاط.