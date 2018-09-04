650 منفذ بيع تلتزم بخفض أسعار مستلزمات المدارس بنسب تصل إلى 50%

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، التزام 650 منفذ بيع وجمعية تعاونية في الدولة ببيع مستلزمات المدارس والقرطاسية بتخفيضات تصل إلى 50% مقارنة بالمكتبات ومنافذ بيع أخرى.

وقال النعيمي في تصريحات صحافية، أمس، إن اتفاق وزارة الاقتصاد مع منافذ البيع على إجراء تخفيضات في أسعار مستلزمات المدارس والقرطاسية أدى الى إيجاد منافسة قوية في السوق، والحفاظ على مستويات سعرية مناسبة للمستهلكين.

وأفاد بأن الوزارة لم تتلق أي شكاوى من مستهلكين خلال الفترة الأخيرة بشأن بيع مستلزمات المدارس والقرطاسية بأسعار مرتفعة بشكل مبالغ فيه أو غير مبرر.

وذكر النعيمي أن تشكيل الوزارة لجنة لمراقبة أسعار مستلزمات المدارس في منافذ البيع المختلفة والقرطاسيات ومقارنتها بفواتير الشراء، أثبت فاعلية كبيرة، مشيراً إلى تحذير الوزارة من أنها ستغرم المخالفين حال ثبوت عمليات تلاعب في الأسعار بقيمة تراوح بين 5000 و100 ألف درهم.

وأضاف أن منافذ البيع ستخضع لرقابة مكثفة من إدارة حماية المستهلك في الوزارة على مدار العام الدراسي للتحقق من استمرار الالتزام بعدم رفع الأسعار وتوفير مختلف الاحتياجات الخاصة بالمدارس بأسعار مناسبة، مع الاستمرار في طرح عدد من العروض التنافسية لتوفير اختيارات مختلفة لأولياء الأمور. وكانت الوزارة طالبت خلال سلسلة اجتماعات عقدتها مع مسؤولي هذه المنافذ خلال الفترة التي سبقت بدء العام الدراسي الجديد؛ بتخفيضات سعرية وتوفير مختلف الاحتياجات الخاصة بالمدارس بأسعار مناسبة.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد أعلنت العام الماضي قبيل بدء موسم المدارس أنها رصدت زيادة في أسعار بعض مستلزمات المدارس وصلت إلى 30%، خصوصاً أسعار القرطاسية والزي المدرسي والحقائب لدى بعض المنافذ، لافتة إلى أنها أعادت الأسعار إلى مستوياتها السابقة بعد إنذار التجار المخالفين.