%81 معدل إشغال فنادق أبوظبي خلال «الأضحى»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

سجلت المنشآت الفندقية في أبوظبي نسبة إشغال فندقي وصلت إلى 81% خلال عيد الأضحى المبارك، مقارنة مع نسبة 75% خلال عيد الأضحى من العام الماضي.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أن فنادق أبوظبي سجلت خلال العطلة التي استمرت من 21 إلى 24 أغسطس، نمواً بنسبة 6%، ما يبرهن على قوة الجاذبية السياحية لأبوظبي، وجهة مميزة لقضاء العطلات والترفيه العائلي.

ووفقاً للبيان، فقد تم تسجيل أعلى زيادة للإشغال الفندقي خلال ثاني أيام العيد، إذ وصلت نسبة الإشغال إلى 87%. كما شهدت هذه العطلة المميزة صعوداً سريعاً لأعداد الزوار الذين قصدوا أبوظبي لقضاء العطلة، إذ شكل الزوار من داخل دولة الإمارات، والسعودية، والهند، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة نسبة 55% من إجمالي عدد الزوار.

وفي ما يخص معدل الإشغال وفق تصنيف النجوم الفندقي، فقد سجلت الفنادق من فئة أربع نجوم أعلى معدل إشغال، بنسبة وصلت إلى 88%، فيما سجلت الفنادق من نجمة إلى ثلاث نجوم 72%.

ومقارنة مع عيد الأضحى الماضي، فقد شهدت الفنادق من فئة خمس وأربع نجوم زيادة ملحوظة في معدل الإشغال، إذ سجل معدل الإشغال في الفنادق من فئة خمس نجوم نسبة نمو وصلت إلى 9%، بينما حققت الفنادق من فئة أربع نجوم نمواً بنسبة 8%.

وشكّل المواطنون الإماراتيون ما نسبته 28% من إجمالي الزوار خلال الأيام الأربعة من عطلة عيد الأضحى، يليهم السعوديون (9%)، والهنود (8%)، والبريطانيون (8%)، والأميركيون (4%)، إضافة إلى زوار من جنسيات أخرى قادمين من خارج الدولة.

وقال وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، سيف سعيد غباش: «تؤكد أبوظبي مرة أخرى على مكانتها القوية كوجهة سياحية مميزة ومفضلة لدى الزوّار من المنطقة والعالم، ونحن بذلك نحقق تقدماً واثقاً نحو تحويل توقعاتنا لأعداد الزوار هذا العام إلى حقائق، ونحن في مكانة قوية ستمكننا من تعظيم الاستفادة من الفرص المتوافرة في الفترة المتبقية من العام الجاري».

ولفت إلى أن عطلة عيد الأضحى قدمت دفعة إضافية لجهود الإمارة الرامية إلى جذب مزيد من الزوار، وبرهنت على نجاح نهجها، إذ استقبلت العاصمة رقماً قياسياً في أعداد الزوار الذين اختاروا أبوظبي لقضاء فترة العطلة، وسجلت العديد من منشآتها الفندقية نسبة إشغال كاملة، لافتاً إلى أن هذه النتائج تأتي مع افتتاح «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، وفعاليات موسم صيف أبوظبي.