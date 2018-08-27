502 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 502 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 77 مبايعة بقيمة 133 مليون درهم، منها 14 مبايعة لأراضٍ بقيمة 56 مليون درهم، و63 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 77 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الجداف، تليها مبايعة بقيمة تسعة ملايين درهم في المنطقة نفسها.

وتصدرت منطقة الجداف المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ثلاث مبايعات بقيمة 28 مليون درهم، تلتها منطقة وادي الصفا 6 بتسجيلها مبايعتين بقيمة ثمانية ملايين درهم، وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة ستة ملايين درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة خمسة ملايين درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة أربعة ملايين درهم في منطقة الحبية الأولى، وأخيراً مبايعة بقيمة ثلاثة ملايين درهم في منطقة الثنية الأولى.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم، تلتها منطقة المركاض بتسجيلها ثمانية مبايعات بقيمة 12 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها سبع مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 369 مليون درهم، منها 21 رهناً لأراضٍ بقيمة 343 مليون درهم، و18 رهناً لفلل وشقق بقيمة 26 مليون درهم، وكانت أهمها بمنطقة المركاض بقيمة 129 مليون درهم، وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 73 مليون درهم.