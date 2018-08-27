2.66 مليار درهم تصرفات أراضي رأس الخيمة خلال النصف الأول

المصدر: رأس الخيمة - وام

حققت التصرفات العقارية المسجلة في قطاع الأراضي والأملاك بدائرة البلدية برأس الخيمة أكثر من مليارين و664 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 33% مقارنة بالنصف الأول من عام 2017.

وبحسب التقرير نصف السنوي الصادر عن الدائرة، فقد تم تسجيل 2632 تصرفاً عقارياً متنوعاً، شملت عمليات الشراء والبيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق، منها 1412 مبايعة تجاوزت قيمتها 902.13 مليون درهم، و844 معاملة رهن عقاري بلغ مجموع عقودها ملياراً و479 مليون درهم، بنسبة زيادة بلغت 106.4% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، و376 تصرفاً عقارياً ضمن فئة (أخرى)، بلغت قيمتها أكثر من 283.63 مليون درهم.

وقال المدير العام لدائرة بلدية رأس الخيمة، منذر محمد بن شكر الزعابي، إن قطاع الأراضي والأملاك برأس الخيمة حقق مركزاً ريادياً بانفراده بنشر أول مؤشر أسعار للأراضي بحسب نوع الأرض والمنطقة الأكثر تداولاً، كما أن الدائرة أبدت تجاوباً كبيراً مع استطلاع البنك الدولي حول سهولة ممارسة الأعمال المتعلقة بتسجيل عقود بيع الملكيات العقارية، للمساهمة في تحسين المركز التنافسي لإمارة رأس الخيمة. وأضاف: «تتطلع الدائرة لأن يسهم التقرير في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارة، ومن أجل ذلك تم بذل العديد من الجهود التحسينية لاختصار إجراءات إنجاز خدمة تسجيل عقد البيع العقاري من إجراءين إلى إجراء واحد فقط، يستغرق تنفيذه 18 دقيقة فقط في المتوسط، مقارنة بيومي عمل قبل عامين، كما حرصت الدائرة على نشر معلومات كاملة لأطراف السوق العقارية عن عمليات التداول العقاري، والقوانين والقرارات المنظمة للسوق، إضافة إلى دليل العمليات والخدمات المرتبطة بقطاع الأراضي والأملاك».

وأشار إلى أن «الجزيرة الحمراء» تصدرت المناطق من حيث قيمة المبايعات العقارية خلال النصف الأول من عام 2018، والتي سجلت 587 مبايعة بقيمة 508.31 ملايين درهم بنسبة 56.35% من إجمالي قيمة المبايعات، تليها منطقة جلفار التي سجلت 87 مبايعة بقيمة 53.75 مليون درهم وبنسبة 5.96% من إجمالي قيمة المبايعات، ثم منطقة الظيت التي سجلت 51 مبايعة بقيمة 35.72 مليون درهم، تليها منطقة سيح الغب في المركز الرابع، التي سجلت 76 مبايعة بقيمة 30.04 مليون درهم، ثم مدينة خليفة بن زايد بعدد 29 مبايعة وبقيمة 28.24 مليون درهم، ثم منطقة الحديبة التي سجلت 41 مبايعة بقيمة 21.84 مليون درهم، ثم منطقة سيح العريبي بعدد 45 مبايعة بقيمة 20.69 مليون درهم، تليها منطقة الرفاعة بـ27 مبايعة بقيمة 18.47 مليون درهم. وذكر الزعابي أن أعلى مبايعة من حيث القيمة تم تسجيلها بمنطقة الجزيرة الحمراء لأرض سكنية سياحية خالية بقيمة 19 مليون درهم، في حين كانت أعلى مبايعة من حيث المساحة تم تسجيلها لأرض زراعية خالية بمنطقة الحمرانية، والتي بلغت مساحتها نحو 272 ألف متر مربع بقيمة 5.6 ملايين درهم.

الدائرة سجلت 2632 تصرفاً عقارياً متنوعاً شملت عمليات الشراء والبيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق.