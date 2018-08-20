«دو» تفتتح 9 منافذ مبيعات جديدة في أبوظبي ودبي وعجمان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن افتتاح تسعة منافذ مبيعات جديدة في مواقع مختلفة عبر دولة الإمارات، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز حضورها في مجال التجزئة وتزويد المتعاملين بتجربة محسنة وأكثر كفاءة.

ويعمل في المراكز التي تم افتتاحها حديثاً أكثر من 50 خبيراً، إضافة إلى موظفين متعددي اللغات للتفاعل والتواصل مع المتعاملين وتلبية متطلباتهم والإجابة عن استفساراتهم وضمان أعلى مستويات رضا المتعاملين.

وتسعى «دو» من خلال توسعها الأخير إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في توفير خدمات مخصصة يسهل الوصول إليها، وتناسب مختلف احتياجات ومتطلبات المتعاملين.

وتتوزع المتاجر الجديدة للشركة في «دبي فيستيفال سيتي» و«جولدن مايل» في «نخلة جميرا»، و«صن ست مول» في جميرا، ومركز «برجمان سنتر»، بالإضافة إلى أربعة أكشاك جديدة في إمارة أبوظبي، موزعة في «الرويس مول» و«مارينا مول» بأبوظبي، و«مزيد مول» و«سنترال مول»، فضلاً عن كشك جديد في «عجمان سيتي سنتر» لخدمة المجتمع على نحو أفضل.

وقال نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع خدمات الاتصال في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي: «يعد توسيع نطاق أعمالنا في قطاع التجزئة عبر دولة الإمارات، جزءاً من التزام (دو) لتكون دوماً على مقربة من متعامليها في المجتمعات والمواقع ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وقد أدى الطلب المتزايد إلى افتتاح مجموعة من منافذ التجزئة الجديدة في المناطق البعيدة مثل (الرويس) لضمان سهولة الوصول إلى خدمات الاتصالات المتنقلة والخدمات المنزلية وتعزيز راحة المقيمين والسياح والمؤسسات على حد سواء، ونحن ملتزمون بمواصلة نهجنا القائم على الابتكار في محفظتنا من خلال توفير مجموعة من الخدمات الاستثنائية لاستيعاب النمو المستقبلي في القطاع».

وتسعى «دو» باستمرار لايجاد طرق جديدة تهدف إلى تعزيز منظومة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين. وتماشياً مع جهودها الرامية إلى دعم رؤية القيادة الرشيدة على المدى البعيد، والهادفة إلى تطوير البنية التحتية في ما يتعلق بخدمات وتقنيات الاتصال، تعتزم الشركة افتتاح المزيد من المنافذ والمتاجر خلال العام الجاري.