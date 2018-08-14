1.82 مليار درهم صافي الأرباح النصفية لـ «إعمار للتطوير»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة إعمار للتطوير، التي تمتلك شركة إعمار العقارية حصة الأغلبية فيها، عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 1.82 مليار درهم (496 مليون دولار) خلال الأشهر الستة الأولى (يناير إلى يونيو) من عام 2018، بنمو نسبته 68%، مقارنة بصافي أرباح الفترة ذاتها من العام الماضي، البالغ 1.08 مليار درهم (294 مليون دولار).

ووفقاً لبيان أصدرته الشركة، أمس، فقد وصلت إيرادات الأشهر الستة الأولى من عام 2018 إلى 6.99 مليارات درهم (1.9 مليار دولار)، بفضل التقدم في الأعمال الإنشائية ومواصلة تسليم الوحدات في المواعيد المحددة. وأوضحت الشركة أن هذه الزيادة تمثل نسبة 119% مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت 3.19 مليارات درهم.

ووفقاً للنتائج المالية، فقد حققت الشركة إجمالي مبيعات بقيمة 6.23 مليارات درهم خلال النصف الأول من 2018. وحققت حتى الآن مبيعات لمشروعات قيد الإنجاز بقيمة 38.5 مليار درهم، سيتم تسجيل معظمها كإيرادات خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة. وخلال الربع الثاني (أبريل إلى يونيو) من 2018، حققت «إعمار للتطوير» نمواً بنسبة 73% في صافي الأرباح، ليصل إلى 997 مليون درهم مقارنة بـ575 مليون درهم صافي أرباح الربع الثاني من عام 2017.

وقال رئيس مجلس إدارة «إعمار للتطوير» و«إعمار العقارية»، محمد العبار، إن «الوجهات السكنية التي تطورها (إعمار) تمثل مراكز مستقبلية تتسم بالمواقع الحيوية وجودة البناء العالية، والإطلالات المميزة والمرافق العصرية المتكاملة، فيما يعتبر تطوير العقارات المتميزة محوراً رئيساً لاستراتيجيتنا في دبي».