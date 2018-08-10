«الاقتصاد»: منافذ بيع تعهدت بطرح مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

حذّرت وزارة الاقتصاد 650 منفذ بيع ومحلاً تجارياً في مختلف مناطق الدولة من زيادة أسعار مستلزمات المدارس، خصوصاً الحقائب والقرطاسية والزي المدرسي. وطالبت الوزارة خلال سلسلة اجتماعات عقدتها مع مسؤولي هذه المنافذ، أخيراً، بتوفير مختلف الاحتياجات الخاصة بالمدارس بأسعار مناسبة، مع طرح عدد من العروض التنافسية لتوفير اختيارات مختلفة لأولياء الأمور.

وأشارت إلى أنها تلقت تعهدات من مسؤولي عدد من المنافذ بالالتزام بطرح سلع ومستلزمات المدارس من أسواق عدة ومتنوعة وبأسعار مناسبة ومنخفضة عن العام الماضي، إضافة الى طرح عدد من العروض الترويجية على هذه المستلزمات.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة حذرت 650 منفذ بيع في مختلف مناطق الدولة، من زيادة أسعار مستلزمات المدارس، خصوصاً الحقائب والقرطاسية والزي المدرسي».

وأوضح النعيمي، في تصريحات صحافية أمس، أن الوزارة طالبت خلال سلسلة اجتماعات عقدتها مع مسؤولي هذه المنافذ، خلال الأيام الماضية، بتوفير مختلف الاحتياجات الخاصة بالمدارس بأسعار مناسبة، مع طرح عدد من العروض التنافسية لتوفير اختيارات مختلفة لأولياء الأمور.

وأشار إلى أن الوزارة تلقت تعهدات من مسؤولي عدد من المنافذ بالالتزام بطرح سلع ومستلزمات المدارس من أسواق عدة وبأسعار مناسبة ومنخفضة عن العام الماضي، إضافة إلى طرح عدد من العروض الترويجية على هذه المستلزمات، لافتاً إلى أن الوزارة وجهت بتنويع أسواق الاستيراد من دول مختلفة واستيراد كميات كافية من مستلزمات المدارس، من أجل منع ارتفاع الأسعار، وتوفير بدائل للمستهلكين.

وركّز النعيمي على أن الوزارة شكلت لجنة لمراقبة أسعار مستلزمات المدارس بمنافذ البيع المختلفة والقرطاسية ومقارنتها بفواتير الشراء، مؤكداً أنها ستغرم المخالفين حال ثبوت عمليات تلاعب في الأسعار بقيمة تراوح بين 5000 و100 ألف درهم.

وشدد مدير إدارة حماية المستهلك على أن كل الأسواق والمنتجات تخضع لمراقبة مكثفة من إدارة حماية المستهلك في الوزارة، لافتاً إلى حرص الوزارة على توعية المستهلكين في الدولة بحقوقهم والطرق المثلى للتسوق، بجانب اعتماد الوزارة سلسلة من الإجراءات لمتابعة الأسواق ومراقبتها، ومن أبرزها تفعيل مبادرة المراقب المستهلك للإبلاغ عن التجاوزات. وطالب النعيمي، أولياء الأمور بالتواصل مع مركز اتصال حقوق المستهلك على رقم 600522225 للإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بزيادة الأسعار الخاصة بمستلزمات المدارس.

وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت، العام الماضي، قبيل بدء موسم المدارس، أنها رصدت زيادة في أسعار بعض مستلزمات المدارس وصلت إلى 30%، خصوصاً أسعار القرطاسية والزي المدرسي والحقائب لدى بعض التجار ومنافذ البيع والمكتبات في بعض مناطق الدولة.

وأوضحت أنها تلقت شكاوى من ذوي طلبة تفيد بقيام تجار ومكتبات ومنافذ بيع برفع أسعار الزي المدرسي والقرطاسية، لافتة إلى أنها أعادت الأسعار إلى مستوياتها السابقة بعد إنذار التجار المخالفين.