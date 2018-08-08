470 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 470 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 112 مبايعة بقيمة 297 مليون درهم، منها 13 مبايعة لأراضٍ بقيمة 195 مليون درهم، و99 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 102 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 105 ملايين درهم في منطقة «ند الحمر»، تليها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة «جبل علي الأولى»، ومبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة «المطينة».

وتصدرت «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتين بقيمة مليونَي درهم، تليها منطقة «الثنية الخامسة» بتسجيلها مبايعتين بقيمة ستة ملايين درهم، وثالثة في «ند الحمر» بتسجيلها مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 2.6 مليون درهم في منطقة «الثنية الرابعة» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تليها مبايعة بقيمة ثلاثة ملايين درهم في منطقة «اليلايس 1». وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم، تليها منطقة «الخليج التجاري» بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 173 مليون درهم، منها 19 رهناً لأراضٍ بقيمة 80 مليون درهم، و17 رهناً لفلل وشقق بقيمة 93 مليون درهم، وكان أهمها في منطقة «الخليج التجاري» بقيمة 77 مليون درهم، وأخرى في منطقة «ند الحمر» بقيمة 43 مليون درهم.