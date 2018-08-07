أرخص وجهات السفر خلال أغسطس انطلاقاً من الإمارات

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

إليك أرخص وجهات السفر خلال أغسطس الجاري، انطلاقاً من السوق الإماراتية، وفقاً لمؤشر متوسط أسعار تذاكر السفر لدى موقع شركة «سكاي سكنر» المتخصص في الحجوزات الإلكترونية.

بلغاريا

تتمتّع صوفيا بأساليب معمارية متعددة، وتُعدّ كاتدرائية «سانت ألكسندر نيفسكي» ذات القبّة الذهبية من أكثر المباني روعة، فضلاً عن العديد من المتنزهات والحدائق، ويبدأ متوسط سعر التذكرة إليها (ذهاباً) من 200 درهم.

رومانيا

تشكل العاصمة الرومانية بوخارست مزيجاً فريداً من التقاليد الأوروبية والروسية والبيزنطية (وهي حالياً سادس أكبر عاصمة في الاتحاد الأوروبي). ويبدأ متوسط سعر التذكرة إليها (ذهاباً) من 275 درهماً.

الهند

الهند مزيج مبهر من الثقافات والتقاليد والمناظر الطبيعية، ويجب على الزائر ألا يفوّت زيارة «تاج محل» الشهير في مدينة «أغرا». ويبدأ متوسط سعر التذكرة إليها (ذهاباً) من 280 درهماً.

الكويت

تتمتع الكويت بمناظر خلابة للمدينة والبحر من قمة أبراج الكويت، والاطلاع على واحدة من أفضل مجموعات الفن الإسلامي في دار الآثار الإسلامية. ويبدأ متوسط سعر التذكرة إليها (ذهاباً) من 285 درهماً.

عُمان

تمتاز عُمان بأصالة تاريخها ومعالمها الطبيعية الساحرة من وديان وجبال، وصولاً إلى شواطئها الذهبية. ويبدأ متوسط سعر التذكرة إليها (ذهاباً) من 316 درهماً.

البحرين

تعرف البحرين بطيورها النادرة، ومواقعها الأثرية وشواطئها الجذابة، وينصح الزائر هنا بجولة في قارب سريع إلى الجزر، أو ممارسة الرياضات البحرية، ويبدأ متوسط سعر التذكرة إليها (ذهاباً) من 469 درهماً.

نيبال

تعج أزقة مدينة كاتماندو النيبالية بالباعة المتجولين، والعربات والرهبان البوذيين، ويمكن للزائر أن يتجه كذلك في رحلة مميزة إلى جبل «إيفرست»، في ما يبدأ متوسط سعر التذكرة إليها (ذهاباً) من 500 درهم.

السعودية

يمكن استكشاف التاريخ السعودي الغني في مواقع دينية تاريخية وثقافية عدة، أما إذا أردت التعرّف إلى تراث السعودية، فينصح بزيارة المتحف الوطني في العاصمة الرياض.

ويبدأ متوسط سعر التذكرة إليها (ذهاباً) من 530 درهماً.