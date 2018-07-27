«نخيل» تعتزم طرح مناقصات بـ 10 مليارات درهم خلال الربع الأول من 2019

المصدر: مدحت السويفي ـــ دبي

كشفت شركة نخيل العقارية، أمس، أنها تعتزم طرح مناقصات بـ10 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام المقبل.

وتوقع رئيس مجلس إدارة «نخيل»، علي راشد لوتاه، خلال مؤتمر صحافي لتوقيع الشركة عقد شراكة مع مجموعة فنادق ومنتجعات «سنتارا» التايلاندية، لتنفيذ مشروع في جزر ديرة، أن يصل إجمالي استثمارات «نخيل» في قطاع الضيافة إلى خمسة مليارات درهم حتى عام 2022، مع دخول 6658 غرفة فندقية إلى القطاع.

وأوضح لوتاه، أن الأعمال الإنشائية للمشروع، ستبدأ الأسبوع المقبل، على أن يتم الانتهاء منه في نهاية عام 2020، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 500 مليون درهم لبناء منتجع على واجهة الشاطئ بطاقة استيعابية تصل إلى 601 غرفة.

وأضاف أن المطورين الثانويين بدأوا أعمالهم في جزر ديرة، لافتاً إلى أن الشركة ستطرح قريباً مشروعاً عقارياً سكنياً للبيع على شاطئ تلك الجزر.

وأشار إلى أن المشروع المشترك مع المجموعة التايلاندية يؤكد على التزام «نخيل» بالعمل مع العلامات التجارية العالمية الموثوقة، لجلب مفاهيم جديدة في مجال الضيافة إلى دبي.

وأكد لوتاه أن الشركة تسعى إلى التوسع في عقد المزيد من الشراكات، مشيراً إلى أن «نخيل» أدخلت إلى السوق الإماراتية أخيراً علامتين فندقيتين جديدتين.

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الشركات في مجموعة «سنتارا»، سوبرات تشيراثيف، إن «دبي تعتبر بوابة إلى منطقة الشرق الأوسط، وهو ما نهدف إليه من هذه المشروعات الفندقية التي نطلقها في دبي».

ولفت إلى أن «المنتجع الجديد المزمع تنفيذه مع (نخيل) يخدم السياحة العائلية المتنامية في دبي»، مبينة أنه «سيضم حديقة مائية ومطاعم متعددة، ونادياً للأطفال، فضلا عن (سبا) ومركز للياقة البدنية، ومرافق أعمال، مع التركيز على أماكن الإقامة العائلية».

وأضاف تشيراثيف، أن «المنتجع سيكون على مسافة قصيرة من مناطق الجذب القريبة إلى جزر ديرة مثل (السوق الليلي)، (ديرة مول)، وكلاهما قيد الإنشاء حالياً».

يشار إلى أن مجموعة فنادق ومنتجعات «سنتارا» التايلاندية تدير 67 فندقاً في العالم، وتسعى إلى التوسع في دبي.

• 5 مليارات درهم استثمارات متوقعة لـ«نخيل» في «الضيافة» حتى 2022.