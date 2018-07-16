«طيران الإمارات» تطلق عروضاً سعرية للمقيمين إلى 30 وجهة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة «طيران الإمارات»، عروضاً سعرية خاصة للمقيمين في دولة الإمارات للسفر إلى 30 وجهة مختارة ضمن شبكة خطوطها العالمية.

وأوضحت الشركة في بيان أمس، أن العروض تسري على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداء من اليوم، وحتى 23 يوليو الجاري على أن يتم السفر لغاية 31 مايو 2019.

وبينت الناقلة أن أسعار السفر في الدرجة السياحية من دبي إلى بيروت تبدأ من 1080 درهماً وإلى القاهرة من 1415 درهماً وإلى الدار البيضاء من 2365 درهماً وإلى جزر السيشيل من 3045 درهماً وإلى كوالالمبو من 2425 وإلى زغرب من 2675 درهماً وإلى ميونخ من 2885 درهماً.

واضافت أن أسعار السفر في درجة رجال الأعمال، تبدأ من 5245 درهماً إلى بيروت ومن 7599 درهماً إلى القاهرة ومن 11 الفا و739 درهماً من الدار البيضاء ومن 8368 درهماً إلى جزر السيشيل ومن 8865 درهماً وإلى كوالالمبو ومن 12 ألفا و619 درهما إلى زغرب ومن 14 ألفا و839 درهماً إلى ميونخ.

برامج مميزة

وأشارت إلى أن المسافرين يستطيعون القيام بحجوزاتهم مع «الإمارات للعطلات» للاستفادة من برامج مميزة تبدأ أسعارها من 275 درهماً للشخص الواحد (لا تشمل تذاكر السفر).

وذكرت «طيران الإمارات» أن برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين طور الفوائد العائلية من خلال برنامج «عائلتي My Family» الجديد، الذي يوفر أمام أفراد العائلة الواحدة الأعضاء الفرصة لتجميع 100% من أميالهم التي يكسبونها مقابل الرحلات الجوية في حساب واحد، ما يعني إمكانية استبدال الأميال بصورة أسرع من ذي قبل.

كما لفتت إلى إمكانية إمكانية إنهاء إجراءات سفر المتعاملين من المنزل أينما كانوا في دبي، حيث يستفيد من الخدمة جميع المسافرين على رحلات الناقلة أياً تكن درجة سفرهم.