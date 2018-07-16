فنادق تطرح تخفيضات وعروضاً لتنشيط السياحة الداخلية خلال الصيف

المصدر: أحمد الشربيني ـــ دبي

طرحت فنادق بمناطق مختلفة في الدولة، أخيراً، باقات عروض للقيمة المضافة، وتخفيضات سعرية على أسعار الغرف، بنسب راوحت بين 25 و40% لتنشيط السياحة الداخلية خلال أشهر الصيف.

وأفاد مسؤولو فنادق، بأن تلك العروض أسهمت، منذ طرحها بشكل تدريجي في الأسواق بنهاية يونيو الماضي، في زيادة معدلات السياحة الداخلية ونسب الإشغال للغرف الفندقية، إضافة إلى استقطاب عدد كبير من السائحين من دول خليجية مجاورة، لافتين إلى أن نسب العروض والتخفيضات زادت بشكل أكبر مقارنة مع الصيف الماضي، مع ارتفاع حدة التنافسية في القطاع الفندقي المحلي، ودخول مؤسسات جديدة للأسواق.

تخفيضات سعرية

وتفصيلاً، قال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا، إن «إدارة الفندق طرحت عروضاً لتخفيضات سعرية خلال فترة الصيف بنسبة تبلغ 30% على أسعار الغرف، فيما أطلقت عروضاً ذات قيمة مضافة عبر توفير الدخول لشاطئ خاص، مع عدم وجود شاطئ يتبع للفندق، وذلك لتنشيط الطلب من السياحة الداخلية خلال أشهر الصيف».

وأضاف أن «العروض أسهمت في زيادة استقطاب السياحة الداخلية، التي أصبحت تمثل، مع السياحة الخليجية حالياً، ما يراوح بين 25 و30% من إجمالي نسب الإشغال للغرف الفندقية».

السياحة الداخلية

من جهته، أوضح مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في مجموعة «روتانا للفنادق»، أمين الدقاق، أن «(المجموعة) في اطار سياستها لتنشيط السياحة الداخلية، وزيادة معدلات الإشغال الفندقي، خلال موسم الصيف، طرحت خصومات سعرية بنسبة 25% على أسعار الغرف الفندقية»، لافتاً إلى أنه «من الملاحظ أن هناك توسعاً وإقبالاً بنسب كبيرة بين الفنادق في طرح العروض والتخفيضات خلال الصيف الجاري، مقارنة بالصيف الماضي، وذلك مع زيادة التنافسية بنسب أكبر في القطاع أخيراً».

وأضاف أن «العروض نجحت في زيادة استقطاب السياحة الداخلية، كما ساعدت على زيادة السائحين من دول خليجية مجاورة»، مبيناً أن «السياحة الداخلية تمثل حالياً نسبة 30% من الاشغال الفندقي بالمجموعة».

من جانبه، أشار مدير علاقات المتعاملين في فندق «جي ايه أوشن فيو»، هاشم الأنصاري، إلى أن «إدارة الفندق، في اطار خططها لتنشيط اقبال السياحة الداخلية والخليجية، عملت على طرح تخفيضات بنسب تراوح بين 30 و40% على أسعار الغرف خلال فترة الصيف، إضافة إلى عروض مختلفة تتعلق بالوجبات».

وأضاف أن «التخفيضات السعرية والعروض أصبحت من الأدوات التنافسية خلال موسم الصيف للفنادق، للحصول على حصص مناسبة من السياحة الداخلية والخليجية»، لافتاً إلى أن «نسب العروض زادت وانتشرت خلال موسم الصيف الجاري بشكل أكبر، مقارنة بالصيف الماضي، وذلك لزيادة حدة التنافسية، مع دخول مؤسسات فندقية جديدة للأسواق».

وذكر أنه «مع طرح التخفيضات بشكل تدريجي، أسهمت العروض في زيادة معدل الإشغال بالفندق خلال الفترة الأخيرة».

موسم الصيف

بدوره، أفاد المدير التنفيذي لمجموعة فنادق «بريمير إن»، آدم نيكولاس، بأن «(المجموعة) طرحت عبر فنادقها بالدولة، عروضاً خلال موسم الصيف الجاري، شملت تخفيضات سعرية للغرف التي تبدأ أسعارها من 143 درهماً بدبي وأبوظبي، إضافة إلى عروض عند الحجز للغرف عبر موقع (المجموعة) تتيح للضيوف إمكانية الحصول على وجبة إفطار بسعر مخفض، وإمكانية تسجيل الوصول المبكر من الساعة التاسعة صباحاً والمغادرة المتأخرة حتى الساعة السادسة مساءً، وهو ما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية والخليجية»، لافتاً إلى أن «(المجموعة) تتيح أيضاً التنقل على حافلة مجانية لاكتشاف مناطق الجذب السياحية في دبي وأبوظبي».

في السياق نفسه، قال مدير عام فندق «ميديا روتانا»، شريف مدكور، إن «إدارة الفندق طرحت باقات لعروض الصيف، أبرزها ترقية مجانية لفئات الغرف الأعلى، إضافة إلى عروض سعرية تتيح الحجز ابتداءً من 399 درهماً للإقامة الفردية، أو 599 درهماً للعائلة المكونة من شخصين بالغين وطفل واحد».

وأضاف مدكور، أن «عروض باقات الصيف أسهمت في تنشيط حركة السياحة الداخلية والخليجية بنسب ملموسة»، لافتاً إلى أنه «مع زيادة حدة التنافسية في القطاع الفندقي، تشهد الأسواق حركة نشطة خلال موسم الصيف الجاري في طرح العروض، خصوصاً لاستقطاب السياحة الداخلية والخليجية».

نسب العروض والتخفيضات المطروحة زادت بشكل كبير، مقارنة مع موسم الصيف الماضي.