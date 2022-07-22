شراكة بين "مايكروسوفت" و"ماجد الفطيم" لتمكين الشركات الناشئة الإقليمية

المصدر: دبي ، الإمارات اليوم.



أعلنت مايكروسوفت وشركة "ماجد الفطيم" عن عقد شراكة لتمكين الشركات الإقليمية الناشئة والصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال حشد الشركاء لدعم الشركات.

وقال الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي في "ماجد الفطيم" جو أبي عقل "نمتلك التزام راسخ تجاه تمكين الشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن نتطلع من خلال تعاوننا مع مايكروسوفت بكونها شريك رئيسي في البرنامج إلى توحيد جهودنا المبذولة لدعم الجيل القادم من رواد الأعمال بما يضمن لهم الوصول إلى مستقبل مشرق يتسم بالازدهار، ليس فقط على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ، بل على صعيد كافة أنحاء المنطقة".

ومن جانبه قال مدير عام مايكروسوفت الإمارات نعيم يزبك "تفخر مايكروسوفت بالوقوف إلى جانب ماجد الفطيم في حملتها الرامية إلى تمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتحفيز النمو الاقتصادي. وأود التنويه بأننا نؤمن بضرورة دعم رواد الأعمال وتمكين الشركات الناشئة كجزء من المسؤولية التي تقع على عاتقنا، ومن هذا المنطلق لن ندخر أي مجهود لدعمهم ، وسنسخر جميع امكاناتنا وقدراتنا لتعزيز رحلة نجاح المؤسسات المبتكرة في رحلاتها عن طريق تقديم التكنولوجيا والمعرفة اللازمة لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس".

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