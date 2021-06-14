ماسك: تسلا يمكن أن تقبل البيتكوين في هذه الحالة

المصدر: لوس أنجليس - د ب أ

قال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية " تسلا"، إيلون ماسك إن الشركة لن تقبل التعامل بعملة بيتكوين مرة أخرى إلا إذا اعتمدت عملية صك العملة المشفرة بشكل كبير على استخدام مصادر نظيفة للطاقة لتقليل الأضرار البيئية.

وذكر ماسك في تغريدة يوم الأحد أن استخدام الطاقة النظيفة بنسبة 50 % تقريبا في إنتاج البيتكوين سيكون معيارًا مقبولاً.

يشار إلى أن القائمين على تعدين العملات الرقمية يستهلكون كميات هائلة من الطاقة في صيانة الشبكات وتخزين البيانات ومعالجة العمليات المعقدة في التعدين، وهو ما أثار انتقادات دعاة المناخ.

وأصدر ماسك وتسلا العديد من البيانات حول بيتكوين خلال الأشهر الأخيرة والتي تسببت في تقلب قيمة العملة.

وأعلنت الشركة في البداية أنها استثمرت حوالي 5ر1 مليار دولار في البيتكوين وستسمح قريبًا للعملاء بالدفع بالعملة الرقمية لشراء سيارات تسلا.

وتم طرح بيتكوين كخيار للسداد في شهر أذار/مارس الماضي، ولكن تم تعليق القرار مرة أخرى بعد أقل من شهرين، حيث أشار ماسك إلى تاريخ بيتكوين السيئ في التعامل مع البيئة.

ورفض ماسك الاتهامات بأنه كان يتلاعب بسعر البيتكوين مع التغييرات المتكررة.

وقال ماسك إن تسلا باعت حوالي 10 % مما تملكه من عمل بيتكوين الخاصة بها لإثبات أنه يمكن التخلص منها دون إحداث تغيير كبير في سعر العملة المشفرة.

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