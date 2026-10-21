معمر صيني بلغ 101 عام مولع بعادات غذائية غير صحية يثير الجدل

يتمتع رجل صيني يبلغ من العمر 101 عام بصحة جيدة ونشاط لافت رغم تقدمه في السن، في وقت يثير فيه ولعه بشرب المشروبات الغازية، خصوصاً «سبرايت» و«كوكاكولا»، فضول مستخدمي الإنترنت، نظراً إلى تعارض هذه العادة مع التوصيات الصحية الشائعة.

وتصدر لو شي زينغ، وهو جد لأحفاد ويعيش في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، عناوين الأخبار أخيراً بسبب استهلاكه المشروبات الغازية، في مفارقة لافتة مع أنماط الحياة الصحية التي يحرص كثيرون على اتباعها، بما في ذلك تقليل السكر والاهتمام بالتغذية المتوازنة.

ويولي لو اهتماماً خاصاً بطعامه، إذ يعيش في منطقة ريفية ويستقل عربة «ريكشا» للتوجه إلى سوق البلدة كل خمسة أيام لشراء المأكولات البحرية. وحتى العام الماضي، كان يقود دراجته ثلاثية العجلات بنفسه للوصول إلى البلدة، لكنه أصبح أبطأ في الحركة بعد تعرضه للسقوط، ما دفع عائلته إلى منعه من قيادتها مجدداً.

واستعان ابناه بمرافق لمساعدته في شؤونه اليومية. ووفقاً لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، يتمتع لو بشهية جيدة، إذ يستطيع تناول نصف وعاء من الأرز وطبق كامل من السلطعونات في وجبة واحدة.

كما يحرص على الاحتفاظ بكميات من المشروبات الغازية، ويفضل تناول «سبرايت» بارداً، إلى جانب استمتاعه بالفواكه الحلوة، مثل البطيخ والكمثرى واليوسفي.

ويحافظ المعمر الصيني على روتين يومي منتظم؛ إذ يتناول العشاء في الخامسة مساءً، ثم يخلد إلى النوم قرابة الثامنة مساءً، ويستيقظ عادةً في الرابعة فجراً. ويقضي ساعتين في ممارسة تمارين التمدد بهدوء وهو في فراشه، قبل أن ينهض عند السادسة صباحاً، كما يحرص على أخذ قيلولة يومية في منتصف النهار.

ويشعر لو بالفخر لتمتعه بصحة جيدة رغم تقدمه في العمر، قائلاً: «قد يصاب بعض كبار السن بسكتة دماغية بعد السقوط، لكنني بخير تماماً. كما أن ذاكرتي لا تزال قوية، وأستطيع تذكر أحداث من شبابي بوضوح». وأضاف أنه نادراً ما يصاب بنزلات البرد، وأن ضغط دمه منخفض نسبياً.

وأثارت قصته تفاعلاً على الإنترنت، إذ علّق أحد المتابعين قائلاً: «الوصول إلى سن 101 عام مع الاستمرار في شرب الكوكاكولا... ربما لن يروق هذا الأمر لبعض الخبراء!».

وكتب متابع آخر أن التمتع بمزاج جيد والحفاظ على مواعيد نوم منتظمة قد يكونان من العوامل التي تساعد على الاستمتاع بحياة طويلة.

ورغم ما تثيره قصة لو من دهشة، فإن بلوغ هذا العمر مع الاستمرار في تناول المشروبات الغازية لا يعني أن هذه العادة تسهم في طول العمر أو أنها خالية من المخاطر الصحية؛ إذ تظل الاعتدالية في استهلاك السكر واتباع نظام غذائي متوازن من أساسيات الحفاظ على الصحة.