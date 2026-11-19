قالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لوكالة "رويترز"، إن برج صندوق الاستثمارات العامة السعودي تعرض لأضرار، اليوم الخميس، إثر هجوم استهدف الحي المالي في الرياض.

وكانت وكالة الأنباء السعودية (واس) قد أعلنت، ⁠في وقت سابق اليوم، التصدي لتهديد صاروخي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه الرياض، مشيرة إلى أن التقييم الأولي أظهر سقوط شظايا ووقوع أضرار مادية يجري حصرها.