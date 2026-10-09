ارتفاع أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً، اليوم الجمعة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4147.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:43 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أدنى مستوياته في شهرين يوم الأربعاء، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% إلى 4172.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد صعدت الفضة بنسبة 0.5% إلى 59.62 دولار للأوقية، والبلاتين بنسبة 1.4% إلى 1656.3 دولار، والبلاديوم بنسبة 1.1% إلى 1135.25 دولار.