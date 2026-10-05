ارتفاع أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الإثنين.

وزاد المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 4153.32 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0022 بتوقيت جرينتش، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5 بالمئة إلى 4182.40 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة واحد بالمئة إلى 60.97 دولار، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1705.70 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1176 دولاراً.